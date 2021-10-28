Роскосмос планирует вывести на орбиту антропоморфного робота "Теледроид" в 2024 году

Утверждение его окончательного облика запланировано на 2022-2023 годы

ДУБАЙ, 27 октября. /ТАСС/. Эксперимент по выводу на орбиту антропоморфного робота "Теледроид" планируется провести в 2024 году. Об этом ТАСС сообщил представитель Центра подготовки космонавтов на полях Международного астронавтического конгресса в Дубае.

"В скором времени планируется эксперимент с выводом на орбиту антропоморфного робота. <...> Ориентировочно эксперимент будет в 2024 году", - сказал он.

Ранее в пресс-службе НПО "Андроидная техника" ТАСС сообщали, что утверждение окончательного облика робота "Теледроид" для открытого космоса запланировано на 2022-2023 годы.

В конце марта 2021 года НПО "Андроидная техника" подписало контракт с Ракетно-космической корпорацией "Энергия" на создание робототехнического комплекса нового поколения, предназначенного для выхода в открытый космос. Первый опытный образец его научной аппаратуры появится в феврале 2022 года. Сейчас прорабатывается облик робота-космонавта, его компоненты, протоколы стыковки с МКС.

72-й Международный астронавтический конгресс проходит во Всемирном торговом центре Дубая с 25 по 29 октября под эгидой Международной федерации астронавтики. В мероприятии принимают участие главы космических агентств разных стран, представители космической отрасли, производители оборудования и ученые, специализирующиеся на связанных с космосом проблемах. Специалисты представляют свои достижения и обсуждают планы будущих миссий по освоению космоса.