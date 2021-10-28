Комплекс управления огнем артиллерии 1В198 Ростех поставил Минобороны РФ

Источник изображения: Фото: АО "ВНИИ "Сигнал"

Холдинг "Высокоточные комплексы" Госкорпорации Ростех передал Министерству обороны России еще один комплекс автоматизированного управления огнем артиллерийских подразделений 1В198. Отгрузка прошла в рамках выполнения государственного оборонного заказа 2021 года.

Комплекс, разработчиком и производителем которого является ВНИИ "Сигнал", позволяет выполнять огневые задачи, совершать противоогневые маневры и в кратчайшее время определять и поражать цель последовательно с двух и более огневых позиций с точностью до 10 метров.

"Выполнение гособоронзаказа - одна из приоритетных задач Госкорпорации Ростех, от своевременности поставок вооружений зависит обороноспособность Вооруженных сил России. Поставленный в войска комплекс 1В198 в рамках ГОЗ-2021 обеспечивает высокую эффективность управления артиллерией, и в особенности реактивной системой залпового огня "Торнадо-Г". Комплекс имеет современное программное обеспечение, оснащен новейшими артиллерийскими системами управления огнем, что позволяет в автоматизированном режиме с высокой точностью обнаружить цель, навести на нее орудия и уничтожить", - сказал индустриальный директор комплекса вооружений Госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев.

В состав поставки входят командно-наблюдательные машины 1В1003 на базе БТР-80 и командно-штабные машины 1В1004 на базе автомобилей "Урал". Оборудование обеспечивает полную автоматизацию управления огнем до четырех артиллерийских батарей различного типа. Комплекс 1В198 уже несколько лет стоит на вооружении в российской армии.