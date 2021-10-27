За ширмой «миграционного психоза» Польша создает ударную группировку.

Как утверждают эксперты, в военной сфере Беларусь и Россия интегрируются быстрее, чем в политической, при этом отмечают, что военное сотрудничество союзных государств вступило в новый этап. Отличительной чертой данного этапа является практическая реализация целого комплекса ранее запланированных мероприятий.

Даже неискушенный наблюдатель заметил активизировавшийся в последнее время процесс поставки из России в Беларусь современного вооружения и техники.

Так, согласно заключенным контрактам между белорусским министерством обороны и российской корпорацией «Иркут», в ноябре позапрошлого года в Беларусь прибыла первая партия из четырех многоцелевых истребителей Су-30СМ. Поставка второй партии спланирована на октябрь 2022 года.

В конце сентября 2021 года в Минск прибыла первая партия БТР-82А Арзамасского машиностроительного завода. На прибывшие бронетранспортеры установили средства связи ОАО «Агат-Систем» и прицелы ОАО «Пеленг» белорусского производства. Помимо БТР-82А поставлено две единицы БРЭМ-К – бронированной ремонтно-эвакуационной машины на шасси БТР-80.

В начале октября этого года военнослужащие 11-й отдельной механизированной бригады приняли на вооружение глубоко модернизированные самоходные гаубицы 2С3М «Акация», которые также поступили в белорусскую армию из России. Как сообщило Минобороны Беларуси, во время работ по модернизации были полностью заменены все узлы и агрегаты. На технику установили современные средства связи белорусского производства, а также приборы химической разведки и ночного видения.

Кроме того, практически завершено воплощение в жизнь решения о создании учебно-боевых центров совместной подготовки, которое было принято в ходе переговоров руководителей российского и белорусского оборонных ведомств 5 марта 2021 года в Москве.

Так, в августе для формирования центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО Беларуси и России в Гродно прибыли подразделения зенитных ракетных войск российской армии, а на аэродром в Барановичи – самолеты Су-30СМ ВКС России.

А уже 9 сентября пресс-служба белорусского Минобороны сообщила, что белорусские и российские подразделения ВВС и ПВО заступили на боевое дежурство в Беларуси.

«На совместное боевое дежурство в составе недавно созданного учебно-боевого центра совместной подготовки Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Беларуси и России заступили зенитные ракетные и авиационные подразделения вооруженных сил двух стран», – отметили в оборонном ведомстве.

Все эти события очень убедительно подтверждают факт того, что военно-политическое руководство Союзного государства России и Беларуси перешло от декларативных заявлений (по сути – объявления части планов) к практическим мерам. Характерно, что выполнение мероприятий происходит без «раскачки» – сказывается влияние складывающейся вокруг Союзного государства обстановки.

На западной и северо-западной границе Беларуси ситуация с беженцами приобретает все более напряженный характер. В рамках противостояния между Польшей и странами Балтии с одной стороны и, соответственно, Беларусью – с другой, происходит наращивание военной силы в приграничье. Например, на данный момент только с польской стороны для усиления пограничной службы размещено почти 8 тыс. военнослужащих Войска Польского.

Напомним, что миграционный кризис начал прогрессировать после отказа белорусской стороны участвовать в инициативе «Восточное партнерство» и приостановки действия соглашения о реадмиссии с ЕС. Следует отметить, что это было ответом на введение ранее Евросоюзом четвертого пакета санкций против Беларуси. В настоящее время готовится пятый пакет.

В свою очередь, и Россия вынуждена уделять внимание пограничному вопросу – вывод американских войск и их союзников по НАТО из Афганистана спровоцировал не только волну беженцев, но и сформировал реальную угрозу – вооруженные формирования талибов – в непосредственной близости от границ центральноазиатских республик, в первую очередь на таджикско-афганской границе. Перманентная «газовая война», разрыв отношений с НАТО на фоне обостряющегося конфликта интересов США и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе, к участию в котором оба основных актора приглашают Россию, также не являются стабилизирующими обстановку факторами.

Осознание высокой вероятности развития военно-политической ситуации в крайне неблагоприятном для Москвы и Минска направлении позволяет четче уяснить, что у России, помимо двух верных союзников, как сказал российский император Александр III, есть еще один – Беларусь. Во всяком случае, на западном направлении.

Примечательно, что западные аналитики, которые сейчас активно продвигают тезис о возможности вооруженного конфликта между Россией и США, в своих прогнозах указывают именно границу Республики Беларусь с Польшей и странами Балтии в качестве плацдарма для возникновения этого конфликта. А предпосылками, по их мнению, является активная милитаризация региона, наличие вблизи Государственной границы Республики Беларусь силовых подразделений и возможные вооруженные инциденты ввиду вероятных провокаций, обусловленных «миграционной атакой» на ЕС.

А пока американские аналитики из института Катона (Вашингтон) продвигают свои тезисы о возможной войне с Россией, их польские союзники по НАТО предоставляют богатый материал для этого, активно проводя милитаризацию белорусско-польской границы.

В Подляском, Люблинском и Мазовецком воеводствах в данный момент проходит учение войск территориальной обороны «Щит-2021», которое продлится до 31 декабря 2021 года. Планируется отработать серьезные вопросы – ведение разведки приграничной территории, усиление охраны и обороны границы и противодействие диверсионно-разведывательным группам противника.

Одновременно с этим учением, «под шумок», производится переброска соединений 12-й механизированной (Щецин) и 11-й бронекавалерийской (Жагань) дивизий в восточную часть страны – «для выполнения учебно-боевых задач».

Так в районе польской деревни Вейки (6 км от границы с Беларусью в направлении Бобровники — Волковыск) началось строительство полевого лагеря 12-й механизированной дивизии, рассчитанного на размещение 3,5 тыс. военнослужащих (то есть механизированная бригада с частями обеспечения и усиления). На территории лагеря уже развернуто более 150 жилых палаток, штаб, полевые кухни, электрогенераторы, места стоянок для боевой техники. Ожидается установка жилых контейнеров.

В районе Бяла-Подляска в ближайшее время будет развернута 10-я танковая бригада 11-й бронекавалерийской дивизии. Сегодня там уже разместился танковый батальон в составе 700 военнослужащих и 58 танков "Леопард-2А4".

То есть, прикрываясь ширмой из «миграционного психоза», польское военное руководство за две недели нарастило присутствие своих военнослужащих вблизи белорусской границы с 3 до 7,5 тысяч военнослужащих, а в перспективе планирует увеличить их до 10 тысяч. И всю эту группировку поддерживают танки «Леопард» и другая боевая техника.

Что же это за мигранты, против которых необходимо применять танки?

Если отбросить информационную шумиху и беспристрастно оценить обстановку, то становится очевидным, что уже сейчас на границе с Беларусью на польской территории создано сводное воинское формирование по своим масштабам и возможностям сопоставимое с дивизией – третьей по счету в приграничье.

Дислокация такова: на Гродненском направлении действуют соединения 16-й дивизии (Эльблонг), на Волковысском – 12-й дивизии, на Брестском – 11-й дивизии. И во втором эшелоне – 18-я механизированная дивизия.

Дислокация ВС Польши. Источник: www.belvpo.com

Осталось еще американским друзьям Польши или ее соратникам по НАТО перебросить свои войска из Западной и Центральной Европы для заполнения образовавшейся ниши – создать так называемый второй стратегический эшелон, и ударная наступательная группировка готова!

Прикрыть переброску войск можно традиционным образом – под видом учений. В данном контексте интересно то, что сейчас одновременно (с 18 по 28 октября) в Европе проходят два учения – с ОВС НАТО «Прочный Юпитер-2021» и с тактическими ядерными силами НАТО «Устойчивый полдень-2021». Даже тематика этих учений почти одинаковая. В обобщенном виде – применение ядерного оружия (отгадайте, против кого?) на европейском ТВД при оказании военной помощи государству альянса.

Как тут не вспомнить неприятный инцидент (8 октября), когда пресс-секретарь польской погранслужбы обвинила белорусских пограничников в применении оружия (откровенный фейк). После чего Варшава поспешила напомнить руководству НАТО о пятой статье Договора альянса.

Другими словами, попытки спровоцировать вооруженный конфликт, использовав Беларусь как повод, уже предпринимаются.

Поэтому, имея особое видение происходящего, свой прогноз развития ситуации и выработав комплекс необходимых мер, которые следует предпринять в собственных интересах и в интересах обеспечения региональной безопасности, Москва и Минск планомерно укрепляют западный форпост Союзного государства – группировку войск в Беларуси, свидетелями чему мы в настоящее время и являемся.

Сергей Острына