Растет соединение ВМФ России в Средиземном море

Экипаж патрульного корабля «Дмитрий Рогачёв» начал прохождение черноморского пролива Босфор на пути в Средиземное море.

Как сообщили в Черноморском флоте, на переходе экипаж корабля выполнил комплекс различных корабельных учений в полигонах боевой подготовки флота в Чёрном море.

«Экипаж корабля совместно с экипажами вертолёта Ка-27 отработал задачи по обеспечению практических полётов, взлётов и посадок на палубу, как на ходу корабля, так и при стоянке на якоре, как в светлое, так и в тёмное время суток», - сказали в пресс-службе.

Ранее корабельный состав группировки сил ВМФ в Средиземном море пополнил экипаж малого ракетного корабля «Вышний Волочёк». В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. В её составе до 15 боевых кораблей и судов обеспечения.