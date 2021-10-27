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Растет соединение ВМФ России в Средиземном море

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Источник изображения: vpk-news.ru

Экипаж патрульного корабля «Дмитрий Рогачёв» начал прохождение черноморского пролива Босфор на пути в Средиземное море.

Как сообщили в Черноморском флоте, на переходе экипаж корабля выполнил комплекс различных корабельных учений в полигонах боевой подготовки флота в Чёрном море.

«Экипаж корабля совместно с экипажами вертолёта Ка-27 отработал задачи по обеспечению практических полётов, взлётов и посадок на палубу, как на ходу корабля, так и при стоянке на якоре, как в светлое, так и в тёмное время суток», - сказали в пресс-службе.

Ранее корабельный состав группировки сил ВМФ в Средиземном море пополнил экипаж малого ракетного корабля «Вышний Волочёк». В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. В её составе до 15 боевых кораблей и судов обеспечения.

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Страны
Россия
Продукция
Ка-27
Проекты
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22160
Военные учения
ЧФ
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