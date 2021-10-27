Разведка США предупредила об угрозе со стороны «Аль-Каиды» и ИГ

Американская разведка предупредила, что террористическая группировка «Аль-Каида» (организация запрещена в РФ) может продолжить свою преступную деятельность за границей через «год или два», а «Исламскому государству» (ИГ, организация запрещена в РФ) в Афганистане может потребоваться на это один год. Об этом во вторник, 26 октября, заявил замминистра обороны США по политическим делам Колин Кол, выступая в американском сенате.

Как уточнил замглавы Пентагона, обе группировки собираются продолжить «внешние операции». По его словам, одна из целей террористов — Соединенные Штаты, но сейчас у «Аль-Каиды» и ИГ нет возможности реализовать свои намерения.

Боевики ИГ в Афганистане ранее заявляли о намерении продолжать свою деятельность в стране и совершили ряд терактов. Так, 8 октября взрыв прогремел в шиитской мечети Сеид-Абад в Кундузе. В это время в мечети проходила пятничная молитва, собравшая сотни верующих. В результате погибли 150 человек, около 200 получили ранения. В тот же день группировка «Исламское государство — Вилаят Хорасан», являющаяся частью «Исламского государства», взяла на себя ответственность за взрыв. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

До этого, 4 октября, сообщалось о том, что члены движения «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в РФ) ликвидировали группу из пяти боевиков ИГ неподалеку от посольства России в Кабуле.

3 октября мощный взрыв произошел около мечети Идгах в столице Афганистана, где проходила церемония прощания с матерью Забихуллы Муджахида. Уточнялось, что в районе одного из крупнейших религиозных сооружений Кабула шла перестрелка, предположительно, между талибами и боевиками ИГ. Сообщалось о раненых и убитых. В «Талибане» рассказали об уничтожении группы боевиков ИГ.

26 августа в Кабуле прозвучали несколько взрывов. Первый взрыв в столице Афганистана прогремел у входа в аэропорт, второй — возле гостиницы Baron, в непосредственной близости от воздушной гавани. СМИ сообщали о причастности к первому взрыву террориста-смертника из ИГ. Второй взрыв произошел в результате подрыва заминированного авто. После этого в Кабуле прогремел третий взрыв.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Члены движения начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день покинул страну. Окончательно Штаты вывели свои войска из Афганистана 30 августа.

В сентябре президент РФ Владимир Путин указал, что уход США из Афганистана привел к новому кризису в стране и обернулся гуманитарной катастрофой. Путин подчеркнул, что насильственное навязывание демократических ценностей какому-либо народу неприемлемо.