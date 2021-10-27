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ТАСС

Минобороны считает, что самообучающиеся нейросети должны контролироваться государством

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Здание Минобороны РФ
Здание Минобороны РФ.
Источник изображения: tass.ru

В ведомстве подчеркнули, что при согласовании проекта Кодекса этики искусственного интеллекта были учтены замечания по приоритету национальных интересов и по вопросам выполнения требований Стратегии национальной безопасности

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Гарантированный контроль разработок самообучающихся технологий искусственного интеллекта (ИИ) в интересах национальной безопасности способно обеспечить только государство. Такое мнение высказал врид начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны РФ генерал-майор Александр Осадчук на первом международном форуме "Этика искусственного интеллекта: начало доверия", который проходит во вторник в ТАСС.

"Сейчас технологии ИИ нам значительно упрощают жизнь. При этом мы видим, что их развитие постепенно переходит на новый этап. Мы отмечаем, что технологии научились сами себя обучать. Нейросети становятся прообразом искусственного разума. Важно не упустить этот момент. Необходимо организовать гарантированный контроль за такими разработками. Сегодня такую гарантию может дать только государство", - сказал Осадчук, подчеркнув, что "создание необходимых и достаточных условий национальных интересов в сфере безопасности является обязательным критерием".

По его словам, в ходе совместной работы с аналитическим центром по согласованию проекта Кодекса этики искусственного интеллекта были учтены замечания по приоритету национальных интересов и по вопросам выполнения требований Стратегии национальной безопасности, а также по созданию условий для развития школы технологий ИИ.

"Кодекс принят, и это первый шаг. По мере его применения целесообразно сформировать на уровне правительства, например в аналитическом центре, межведомственную комиссию с участием заинтересованных федеральных органов государственной власти и организаций", - заключил Осадчук.

О кодексе этики ИИ

26 октября в ТАСС в рамках первого международного форума "Этика искусственного интеллекта: начало доверия" подписали первый в России Кодекс этики искусственного интеллекта. Кодекс станет частью федерального проекта "Искусственный интеллект" и стратегии развития информационного общества на 2017-2030 годы. Документ устанавливает общие этические принципы и стандарты поведения. Кодекс распространяется на отношения, связанные с этими особенностями создания (проектирование, конструирования, пилотирования) и использования технологий ИИ на всех этапах жизненного цикла, которые сейчас не урегулированы законодательством РФ или другими актами регулирования.

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