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ТАСС

Рогозин сообщил, что в 2022 году ожидается четыре пуска ракет "Союз" с космодрома Куру

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Ракета-носитель "Союз" с разгонным блоком "Фрегат-МТ" во время запуска с космодрома Куру
Ракета-носитель "Союз" с разгонным блоком "Фрегат-МТ" во время запуска с космодрома Куру.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

По словам гендиректора Роскосмоса, в Гвианский космический центр может быть перенесена часть пусков по федеральной космической программе

ДУБАЙ, 26 октября. /ТАСС/. Четыре пуска российских ракет "Союз" планируется с космодрома Куру во Французской Гвиане в следующем году. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на брифинге во вторник.

"В 2022 году четыре пуска ["Союза"] запланировано [с космодрома Куру]", - сказал Рогозин.

По его словам, в Гвианский космический центр может быть перенесена часть пусков по федеральной космической программе.

Рогозин отметил, что один из рассматриваемых вариантов продолжения сотрудничества - пилотируемые пуски с космодрома Куру. Для этого потребуется модернизация мобильной башни обслуживания.

72-й Международный астронавтический конгресс проходит во Всемирном торговом центре Дубая с 25 по 29 октября под эгидой Международной федерации астронавтики. В мероприятии принимают участие главы космических агентств разных стран, представители космической отрасли, производители оборудования и ученые, специализирующиеся на связанных с космосом проблемах. Специалисты представляют свои достижения и обсуждают планы будущих миссий по освоению космоса.

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Гвиана
Россия
Франция
Компании
Роскосмос
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Рогозин Дмитрий
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