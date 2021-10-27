Войти
ТАСС

Рогозин: Роскосмос получает множество заявок на полет на МКС после проекта "Вызов"

74
0
0
Клим Шипенко и Юлия Пересильд во время тренировки на тренажере корабля "Союз" в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, 5 октября 2021 года
Клим Шипенко и Юлия Пересильд во время тренировки на тренажере корабля "Союз" в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, 5 октября 2021 года.
Источник изображения: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Глава госкорпорации указал, что Россия за счет этого проекта резко нарастила свой авторитет в международном космическом сообществе

ДУБАЙ, 26 октября. /ТАСС/. Роскосмос получил большое количество заявок на полет на МКС от специалистов из различных стран и космических туристов после реализации проекта "Вызов", в рамках которого проходили съемки художественного фильма в космосе. Об этом заявил на брифинге во вторник глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Россия за счет этого проекта резко нарастила свой авторитет в международном космическом сообществе. Ну и конкретный коммерческий результат - колоссальное количество предложений к нам сейчас поступает на полет на нашем корабле на орбитальную космическую станцию как от специалистов конкретных стран, которые хотели бы воспользоваться нашими возможностями, так и от космических туристов", - сказал Рогозин.

Он подчеркнул, что в Роскосмосе рассчитывали на то, что труд по реализации проекта получит коммерческую компенсацию, но не ожидали, что это будет так значимо.

Космическая драма под рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. Для проведения съемок в космосе 5 октября на корабле "Союз МС-19" на МКС отправились космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Фильм рассказывает о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. В съемках также принимали участие космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров. Новицкий, Пересильд и Шипенко 17 октября вернулись на Землю на спускаемом аппарате корабля "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18"). Шкаплеров и Дубров остались на МКС до весны 2022 года.

72-й Международный астронавтический конгресс проходит во Всемирном торговом центре Дубая с 25 по 29 октября под эгидой Международной федерации астронавтики. В мероприятии примут участие главы космических агентств разных стран, представители космической отрасли, производители оборудования и ученые, специализирующиеся на связанных с космосом проблемах. Специалисты представят свои достижения и обсудят планы будущих миссий по освоению космоса.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
Союз ПКК
Похожие новости
16.08.2021
В «Роскосмосе» не стали обвинять астронавта NASA в повреждении «Союза»
10.04.2020
Рогозин в шутку поздравил отбывающего с МКС космонавта Скрипочку с выходом из "принудительной самоизоляции"
06.02.2020
Рогозин считает, что называть причину появления отверстия в корабле "Союз МС-09" пока рано
26.11.2019
Полетит - не полетит: у Роскосмоса есть замечания к "Прогрессу"
16.10.2019
Рогозин пока не видит альтернативы кораблям "Союз" за рубежом
19.11.2018
"Я думал, что представляю масштабы бедствия"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.10 01:19
  • 30
Сквозь дым: возможности тепловизионного прицела показали на видео
  • 27.10 01:06
  • 37
Китайский танк «Тип 99» против российского Т-90 и американского M-1 «Абрамс»: кто победит? (The National Interest, США)
  • 26.10 20:36
  • 44
«Т-90М превращается в робота с дистанционным управлением»
  • 26.10 20:36
  • 1
Улучшенные танки Т-72Б3М помогут прикрыть афганское направление
  • 26.10 19:59
  • 2
Еще одна советская авиабаза в Прибалтике начала работать на НАТО
  • 26.10 19:45
  • 1
МИД предостерег главу минобороны ФРГ от испытания надежности ВС России
  • 26.10 19:42
  • 1
"Вот и ляпнула"… Как реагировать на заявления в ФРГ по поводу России?
  • 26.10 19:37
  • 4
Путин не исключает, что США разместят в Европе ракеты средней и меньшей дальности
  • 26.10 19:31
  • 10
Китай, Россия и весь мир знают, что в США самая мощная армия - Байден
  • 26.10 19:05
  • 3
Binkov's Battlegrounds (Хорватия): неужели современная российская армия застряла во времени?
  • 26.10 18:57
  • 3
Эрдоган идет к разрыву отношений с Западом
  • 26.10 18:47
  • 1
Прототип многоразовой ступени "Крыло-СВ" создадут в конце 2022 года
  • 26.10 15:02
  • 11
Генерал ВСУ назвал необходимое для борьбы с Россией оружие
  • 26.10 14:42
  • 5
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 26.10 14:22
  • 1
Рогозин: корабли SpaceX наработали достаточный опыт для отправки на них космонавтов РФ