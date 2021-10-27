Рогозин: Роскосмос получает множество заявок на полет на МКС после проекта "Вызов"

Клим Шипенко и Юлия Пересильд во время тренировки на тренажере корабля "Союз" в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, 5 октября 2021 года.

Глава госкорпорации указал, что Россия за счет этого проекта резко нарастила свой авторитет в международном космическом сообществе

ДУБАЙ, 26 октября. /ТАСС/. Роскосмос получил большое количество заявок на полет на МКС от специалистов из различных стран и космических туристов после реализации проекта "Вызов", в рамках которого проходили съемки художественного фильма в космосе. Об этом заявил на брифинге во вторник глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Россия за счет этого проекта резко нарастила свой авторитет в международном космическом сообществе. Ну и конкретный коммерческий результат - колоссальное количество предложений к нам сейчас поступает на полет на нашем корабле на орбитальную космическую станцию как от специалистов конкретных стран, которые хотели бы воспользоваться нашими возможностями, так и от космических туристов", - сказал Рогозин.

Он подчеркнул, что в Роскосмосе рассчитывали на то, что труд по реализации проекта получит коммерческую компенсацию, но не ожидали, что это будет так значимо.

Космическая драма под рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. Для проведения съемок в космосе 5 октября на корабле "Союз МС-19" на МКС отправились космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Фильм рассказывает о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. В съемках также принимали участие космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров. Новицкий, Пересильд и Шипенко 17 октября вернулись на Землю на спускаемом аппарате корабля "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18"). Шкаплеров и Дубров остались на МКС до весны 2022 года.

72-й Международный астронавтический конгресс проходит во Всемирном торговом центре Дубая с 25 по 29 октября под эгидой Международной федерации астронавтики. В мероприятии примут участие главы космических агентств разных стран, представители космической отрасли, производители оборудования и ученые, специализирующиеся на связанных с космосом проблемах. Специалисты представят свои достижения и обсудят планы будущих миссий по освоению космоса.