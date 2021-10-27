Не повторить «Бурю на Кавказе»

На сайте "Российского совета по международным делам" опубликована рецензия Станислава Притчина на книгу "Буря на Кавказе", подготовленную экспертами Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) под редакцией Руслана Пухова. ЦАСТ напоминает, что скачать бесплатную электронную версию книги и найти подробную информацию о приобретении печатной версии можно по ссылке.

9 ноября 2021 г. исполнится год с момента подписания трехстороннего заявления о перемирии между Россией, Азербайджаном и Арменией, позволившего остановить Вторую карабахскую войну - самый масштабный межгосударственный конфликт на постсоветском пространстве в XXI в., унесший более 6 тыс. жизней с обеих сторон.

Этот год был непростым для всех. Для Армении - потому что она была вынуждена примерить на себя непривычный статус проигравшей в карабахском конфликте стороны. Республика пережила серьезный политический кризис и вынуждена была пройти горнило досрочных парламентских выборов. Для Азербайджана - потому что он прошел испытание медными трубами и столкнулся уже с другими проблемами. Они были связаны с невозможностью быстрой имплементации всех пунктов заявления о перемирии и переходе к постконфликтному развитию региона. Был непростым этот год и для России как главного гаранта и ответственного за хрупкий мир и осторожный диалог между двумя враждовавшими сторонами.

Среди множества публикаций в медиа, телевизионных передач, посвященных Второй карабахской войне и ее итогам, выделяется подготовленная Центром анализа стратегий и технологий в сентябре 2021 г. монография "Буря на Кавказе" (под редакцией известного эксперта Руслана Пухова).

Эта работа представляет собой комплексное исследование военных и политических аспектов хода и последствий второй карабахской войны, начавшейся 27 сентября 2020 г. Безусловно, сильной стороной монографии представляется очень детальный, объективный разбор военных аспектов войны, тактики и стратегии применения новых и традиционных видов вооружений, использованных Азербайджаном и Арменией во время 44-дневного противостояния. Широкое применение беспилотной авиации и интегрированное применение дронов и традиционного вооружения стало во многом прорывным с точки зрения эффективности ведения боевых действий в рамках широкомасштабной фланговой войны в сложных горных условиях. И это то, что в итоге позволило Азербайджану, находившемуся в невыгодном стратегическом положении, переломить ситуацию и добиться поставленных целей по возвращению территорий, потерянных во время Первой карабахской войны.

Воздушным аспектам войны посвящена целая глава - "Исход на суше, определенный в воздухе". В ней приведены детальные объяснения того, как и почему Армения проиграла противостояние в воздухе. Основная проблема заключалась в неготовности и устарелости систем ПВО, стоящих на вооружении армянской стороны, на фоне системного увеличения боевой мощи беспилотного флота Азербайджана. Последний включает передовые израильские системы, барражирующий боеприпас SkyStryker, турецкие системы Bayraktar TB2 и другие беспилотные летательные средства, которые применялись на фоне использования традиционной пилотируемой авиации.

В монографии отмечена устарелость и доктрин войны, и средств ведения военных действий, использованных Арменией в ходе Второй карабахской войны. Фактически, как отмечают авторы, основу обороны Нагорного Карабаха составили укрепления, созданные в 1990-х гг. Они включают в себя заграждения из комбинаций минных полей, колючей проволоки, бетонных огневых точек. Слабой оставалась маскировка, что уже в первые дни интенсивной войны привело к потере до 60% систем ПВО и 40% артиллерии.

Очевидно, что любой конфликт вызывает совершенно разные оценки наблюдателей. В этой связи сложно согласиться с одним из выводов монографии - что главным проигравшим по итогам Второй карабахской войны является Российская Федерация. С одной стороны, факт использования военного фактора для возвращения оккупированных территорий не может рассматриваться как агрессия против союзника России по ОДКБ. Территории самой Армении, за некоторыми исключениями, ничего не угрожало, поэтому механизмы обеспечения взаимной безопасности в рамках коллективного договора не могли быть задействованы. Более того, большая часть участников ОДКБ в данном конфликте, как бы странно это ни звучало, больше симпатизировали Азербайджану. В таких условиях было сложно представить, что требующее консолидированного согласия всех членов организации решение будет принято в поддержку Армении.

Присутствие турецких военных в Азербайджане в рамках конфликта было и остается одним из самых серьезных вызовов для Москвы, и этот тезис неоднократно звучал в выступлениях российского руководства. В целом, сравнивать Россию и Турцию и позиционировать их как однозначных внешних оппонентов в контексте карабахского конфликта не совсем корректно - слишком разные цели и, соответственно, подходы у этих стран. Если Турция стремилась во чтобы то ни стало закрепиться в регионе, пусть ценой ужесточения конфликта и еще больших жертв, то у России была диаметрально противоположная задача - урегулировать конфликт бескровно (для этого предпринимались многочисленные попытки и в рамках Минской группы ОБСЕ, и в трехстороннем формате), а после начала горячей фазы конфликта в конце сентября 2020 г. способствовать его скорейшему завершению. Самым большим вкладом России в итоге стало сохранение жизни оставшихся в Карабахе армян и военных азербайджанцев, которые могли бы погибнуть на финальной стадии войны после падения Шуши, а это несколько десятков тысяч человек. Можно ли считать проигравшей стороной игрока, который спас жизни тысяч людей в рамках своей миссии медиатора? Оставим этот вопрос открытым.

Обновленная турецкая стратегия в отношении Южного Кавказа через поддержку Азербайджана во Второй карабахской войне подробно проанализирована в главе "Вторая карабахская война как отражение внешнеполитической стратегии Турции". Как справедливо отмечают авторы, беспрецедентное вовлечение Анкары в конфликт на постсоветском пространстве "добавило напряженности в урегулирование конфликта и во многом поставило под вопрос стабильность и будущее Южно-Кавказского региона". Турция сделала большую ставку на поддержку Баку в конфликте с целью усиления своего присутствия в регионе и расширения пространства для торга с РФ по другим спорным кейсам в Сирии и Ливии. Неучастие Турции в финальных переговорах между Арменией и Азербайджаном при посредничестве России стало неприятной неожиданностью для Анкары. Ей фактически не удалось официально зафиксировать свое влияние в регионе. Именно поэтому уже после конфликта турецкое руководство продолжало играть на обострение ситуации в зоне конфликта, чтобы, с одной стороны, дискредитировать миротворческое присутствие России, а с другой - создать условия для продолжения тесной поддержки Азербайджана.

В таких условиях один из выводов книги о том, что Турция стала одним из главных бенефициаров конфликта и заметно усилила свое влияние на Южном Кавказе в первую очередь благодаря безусловной поддержке Азербайджана, требует как минимум серьезного критического осмысления.

За рамками исследования авторов монографии осталась оценка азербайджанских подходов к усилению роли Турции и реализации ее амбициозных планов. Конечно, официальная линия Баку максимально подчеркивает вклад Турции в победу во Второй карабахской войне, но не все так однозначно в отношении будущего. При более внимательном погружении в изучение вопроса становится понятно, что не в коренных интересах Азербайджана сейчас, когда решена главная экзистенциальная проблема независимости Республики (возвращены потерянные в начале 1990-х гг. территории), терять и свой суверенитет. Баку слишком дорожит своей независимостью - страна не стала членом НАТО и не пошла на сближение с США, несмотря на то что является основным региональным альтернативным России поставщиком энергоресурсов для западных стран. В рамках европейской программы Восточного партнерства Баку занимает особую позицию, соглашаясь лишь на те аспекты сотрудничества, которые ему выгодны. Такую же независимую политику Азербайджан проводит и в отношениях с соседями. Баку решился на закрытие российской РЛС дальнего обнаружения в Габале, занимает принципиальную позицию в отношениях Ираном. Не стала исключением и Турция, хотя важно признать, что уровень взаимодействия Баку с Анкарой значительно глубже, чем с любым другим внешним игроком. Поэтому для Азербайджана, несмотря на все бонусы от взаимодействия с Турцией и высокую зависимость от транзита через ее территорию, коренная задача состоит в сохранении автономии и суверенитета. Поэтому те форматы сотрудничества в военной сфере, которые есть у двух союзников, не предполагают размещение на постоянной основе турецких военных объектов (офицеры присутствуют в рамках союзнических программ) на территории Азербайджана.

За рамками исследования осталось также влияние на подходы к карабахскому конфликту июльских событий на Товузском направлении, которые были во многом инициированными армянской стороной и привели к гибели нескольких высокопоставленных азербайджанских военных. Для Баку это краткосрочное, но ожесточенное обострение на армяно-азербайджанской границе, вдалеке от непосредственно Нагорного Карабаха, стало поворотной точкой в понимании, что свои территории Азербайджан сможет вернуть только военным путем.

К одному из немногих недостатков книги можно отнести несбалансированность присутствия представителей сторон конфликта в авторском коллективе. Если армянскую сторону в том или ином виде представили сразу три автора, то Азербайджан не представлен никаким образом. При этом важно отметить, что в целом этот дисбаланс не повлиял на объективность анализа хода и итогов конфликта, но точечные интерпретации оценок предпосылок конфликта все же имеют место.

Вместе с тем важно подчеркнуть, что глава, посвященная Азербайджану - "Четвертьвековой путь к реваншу", - хоть и написана без участия азербайджанской стороны, максимально объективно отражает развитие азербайджанских вооруженных сил, анализирует ход военного строительства, особенно в подготовительном периоде (2014-2020 гг.), детально рассматривает кадровую политику Министерства обороны Азербайджана.

За рамками исследования осталась также работа Азербайджана и инвестиции Республики в освобожденные районы. А это, на наш взгляд, важный индикатор того, что Баку, несмотря на порой достаточно жесткую риторику в отношении Еревана, совершенно не заинтересован в продолжении войны и даже сохранении напряженности. Многомиллиардные инвестиции Азербайджана в транспортную, энергетическую и социальную инфраструктуру прилегающих к Армении районов преследуют несколько целей. С одной стороны, показать, насколько бездарным был контроль и использование данных территорий Арменией. Вместе с тем азербайджанское руководство рассчитывает, что создание комфортной среды обеспечит условия для возвращения беженцев, вынужденно покинувших свои дома в 1990-х гг. Сегодня они в основном проживают вокруг перенаселенного Баку. Для Азербайджана освобожденные районы представляются полигоном для создания нового Азербайджана, не завязанного на углеводородные ресурсы, в большей степени ориентируемого на зеленую энергетику. По замыслам азербайджанского руководства, данные территории должны стать точкой роста для Республики, в том числе за счет разблокирования границ и транспортных коридоров с Арменией. Возвращение к конфликту, перманентной напряженности даже в условиях доминирования азербайджанской армии в регионе может перечеркнуть амбициозные планы Баку по развитию освобождённых районов.

Именно поэтому один из выводов книги, что буря в регионе еще впереди, представляется как минимум дискуссионным. Баку по экономическим причинам не заинтересован в войне. При этом, объективно говоря, сегодня Армении сложно что-то противопоставить военной мощи и стратегически выгодной позиции Азербайджана, поэтому любая попытка реванша будет с высокой долей вероятности фатальной для Армении.

Подводя итоги, важно отметить, что монография "Буря на Кавказе" - уникальное по авторскому составу, срокам подготовки и детальности анализа исследование, посвященное Второй карабахской войне. Она уже заняла свое место на книжных полках как специалистов по региону, так и интересующихся международными проблемами читателей.