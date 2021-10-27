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Известия.ru

Рогозин заявил о переносе части пусков ракет на космодром Куру

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Россия перенесет часть запланированных пусков ракет на французский космодром Куру. Об этом 26 октября на брифинге заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

По его словам, с космодрома Куру во Французской Гвиане планируется запустить четыре ракеты «Союз».

«Мы, скорее всего, будем загружать этот стартовый комплекс, в том числе и своими федеральными пусками. У нас есть интерес. Это уникальная точка на экваторе, удобная для выведения полезных нагрузок», — сказал Рогозин.

В Гвианский космический центр может быть перенесена часть пусков по федеральной космической программе, добавил он.

Космодром Куру во Французской Гвиане может быть превращен в площадку для космического туризма, также отметил глава «Роскосмоса». По словам Рогозина, для придания пилотируемого статуса комплексу надо доработать мобильную башню обслуживания.

«И это позволит космический туризм перевести именно в Куру», — заключил он.

Полеты будут проходить на российской ракете и на российском корабле.

В октябре NASA доставило телескоп «Джеймс Уэбб» на космодром Куру во французской Гвиане. Стоимость оборудования оценивается в $10 млрд.

Аппарат запустят 18 декабря. Дорогостоящий космический телескоп заменит телескоп «Хаббл».

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Страны
Гвиана
Россия
Франция
Компании
NASA
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Союз РН
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