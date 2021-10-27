Рогозин заявил о переносе части пусков ракет на космодром Куру

Россия перенесет часть запланированных пусков ракет на французский космодром Куру. Об этом 26 октября на брифинге заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

По его словам, с космодрома Куру во Французской Гвиане планируется запустить четыре ракеты «Союз».

«Мы, скорее всего, будем загружать этот стартовый комплекс, в том числе и своими федеральными пусками. У нас есть интерес. Это уникальная точка на экваторе, удобная для выведения полезных нагрузок», — сказал Рогозин.

В Гвианский космический центр может быть перенесена часть пусков по федеральной космической программе, добавил он.

Космодром Куру во Французской Гвиане может быть превращен в площадку для космического туризма, также отметил глава «Роскосмоса». По словам Рогозина, для придания пилотируемого статуса комплексу надо доработать мобильную башню обслуживания.

«И это позволит космический туризм перевести именно в Куру», — заключил он.

Полеты будут проходить на российской ракете и на российском корабле.

В октябре NASA доставило телескоп «Джеймс Уэбб» на космодром Куру во французской Гвиане. Стоимость оборудования оценивается в $10 млрд.

Аппарат запустят 18 декабря. Дорогостоящий космический телескоп заменит телескоп «Хаббл».