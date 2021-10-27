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ТАСС

Рогозин не верит в срок службы МКС до 2030 года

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МКС
МКС.
Источник изображения: techcult.ru

По словам главы Роскосмоса, впереди финишная прямая с точки зрения работы станции

ДУБАЙ, 26 октября. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не верит, что Международная космическая станция (МКС) прослужит до 2030 года.

"Сегодня мы на пороге очень важных событий: мы понимаем, что впереди финишная прямая с точки зрения МКС <...> Американцы сегодня говорили о 2030 годе (сроке работы станции - прим. ТАСС), во что слабо верится", - сказал он во вторник на брифинге.

Рогозин отметил, что на 72-м Международном астронавтическом конгрессе в Дубае среди специалистов звучало много разговоров о создании новой станции.

"Вокруг этого тоже много суеты и разговоров: какой будет эта станция, каковы будут составные части", - пояснил глава Роскосмоса.

72-й Международный астронавтический конгресс проходит во Всемирном торговом центре Дубая с 25 по 29 октября под эгидой Международной федерации астронавтики. В мероприятии принимают участие главы космических агентств разных стран, представители космической отрасли, производители оборудования и ученые, специализирующиеся на связанных с космосом проблемах. Специалисты представят свои достижения и обсудят планы будущих миссий по освоению космоса.

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