Роскосмос и NASA обсудили возможность стыковки корабля "Орел" к окололунной станции США

Стороны провели переговоры в рамках 72-го Международного астронавтического конгресса в Дубае

ДУБАЙ, 26 октября. /ТАСС/. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин обсудил с представителем NASA во время 72-го Международного астронавтического конгресса в Дубае возможность стыковки российского корабля "Орел" к перспективной американской окололунной станции.

"Сегодня мы говорили о необходимости адаптации технических стандартов, чтобы российский корабль "Орел" после завершения летно-конструкторских испытаний мог бы в случае необходимости быть пристыкованным к американской окололунной станции", - сказал он во вторник на брифинге.

72-й Международный астронавтический конгресс проходит во Всемирном торговом центре Дубая с 25 по 29 октября под эгидой Международной федерации астронавтики. В мероприятии принимают участие главы космических агентств разных стран, представители космической отрасли, производители оборудования и ученые, специализирующиеся на связанных с космосом проблемах. Специалисты представляют свои достижения и обсуждают планы будущих миссий по освоению космоса.