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ТАСС

Роскосмос и NASA обсуждают составы экипажей для перекрестных полетов в космос

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Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon
Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon.
Источник изображения: © NASA | Перейти в фотобанк

Как сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин, российские и американские космонавты смогут поменяться кораблями

ДУБАЙ, 26 октября. /ТАСС/. Роскосмос и NASA приступили к предметному обсуждению составов экипажей для перекрестных полетов российских космонавтов на американских кораблях и астронавтов США - на "Союзах". Об этом сообщил во вторник на брифинге гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Мы обсуждали конкретно возможность перекрестных полетов, когда наши космонавты полетят на американских кораблях (мы с сегодняшнего дня начали обсуждать, по сути дела, составы этих экипажей), а американцы продолжат летать на "Союзах", - сказал он.

72-й Международный астронавтический конгресс проходит во Всемирном торговом центре Дубая с 25 по 29 октября под эгидой Международной федерации астронавтики. В мероприятии принимают участие главы космических агентств разных стран, представители космической отрасли, производители оборудования и ученые, специализирующиеся на связанных с космосом проблемах. Специалисты представляют свои достижения и обсуждают планы будущих миссий по освоению космоса.

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