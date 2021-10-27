Роскосмос и NASA обсуждают составы экипажей для перекрестных полетов в космос

Как сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин, российские и американские космонавты смогут поменяться кораблями

ДУБАЙ, 26 октября. /ТАСС/. Роскосмос и NASA приступили к предметному обсуждению составов экипажей для перекрестных полетов российских космонавтов на американских кораблях и астронавтов США - на "Союзах". Об этом сообщил во вторник на брифинге гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Мы обсуждали конкретно возможность перекрестных полетов, когда наши космонавты полетят на американских кораблях (мы с сегодняшнего дня начали обсуждать, по сути дела, составы этих экипажей), а американцы продолжат летать на "Союзах", - сказал он.

72-й Международный астронавтический конгресс проходит во Всемирном торговом центре Дубая с 25 по 29 октября под эгидой Международной федерации астронавтики. В мероприятии принимают участие главы космических агентств разных стран, представители космической отрасли, производители оборудования и ученые, специализирующиеся на связанных с космосом проблемах. Специалисты представляют свои достижения и обсуждают планы будущих миссий по освоению космоса.