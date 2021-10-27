Российскую частную спутниковую платформу представили в Дубае

Платформа представляет собой совокупность бортовых служебных систем и элементов конструкции, предназначенную для разработки малых спутников в форматах CubeSat 6U

ДУБАЙ, 26 октября. /ТАСС/. Компания "Спутникс" представила на 72-м Международном астронавтическом конгрессе в Дубае новую наноспутниковую платформу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

"Компания продемонстрировала новую наноспутниковую платформу SXC6 для наблюдения Земли и проекты в области аэрокосмического образования", - отметили в компании.

Как уточнили в пресс-службе, платформа представляет собой совокупность бортовых служебных систем и элементов конструкции, предназначенную для разработки малых спутников в форматах CubeSat 6U. На ее основе создан спутник дистанционного зондирования Земли OrbiCraft-Pro SXC6, который имеет компактные размеры (10x20x30 см) и массу 8,5 кг. На нем установлена экспериментальная камера с высокой разрешающей способностью - до 6 метров на пиксель.

В свою очередь генеральный директор "Спутникс" Владислав Иваненко добавил, что в рамках конгресса компания рассказала о результатах спутниковых миссий с применением новой модели наноспутника и о решениях для аэрокосмического образования.

Экспозиция компании размещается на стенде Роскосмоса.

72-й Международный астронавтический конгресс проходит во Всемирном торговом центре Дубая с 25 по 29 октября под эгидой Международной федерации астронавтики. В мероприятии принимают участие главы космических агентств разных стран, представители космической отрасли, производители оборудования и ученые, специализирующиеся на связанных с космосом проблемах. Специалисты представляют свои достижения и обсуждают планы будущих миссий по освоению космоса.