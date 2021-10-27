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ТАСС

Рогозин и глава космического управления Китая договорились встретиться до конца года

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Флаги России и Китая
Флаги России и Китая.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Глава Роскосмоса подчеркнул, что у российской и китайской сторон есть полное взаимопонимание в том, что касается этапов развертывания лунной научной станции

ДУБАЙ, 26 октября. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин до конца года планирует встретиться с руководителем Китайского национального космического управления Чжаном Кэцзянем. Об этом глава Роскосмоса заявил на брифинге во вторник.

"Сейчас практически китайские официальные лица не контактируют за рубежом, не ездят никуда в командировки, и все-таки мы с ними договорились обеспечить личный контакт, может быть, даже до конца года. Либо он [руководитель Китайского национального космического управления] приедет ко мне, либо я приеду к нему в Пекин", - сказал Рогозин.

Он подчеркнул, что у российской и китайской сторон есть полное взаимопонимание в том, что касается этапов развертывания лунной научной станции.

72-й Международный астронавтический конгресс проходит во Всемирном торговом центре Дубая с 25 по 29 октября под эгидой Международной федерации астронавтики. В мероприятии принимают участие главы космических агентств разных стран, представители космической отрасли, производители оборудования и ученые, специализирующиеся на связанных с космосом проблемах. Специалисты представят свои достижения и обсудят планы будущих миссий по освоению космоса.

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Рогозин Дмитрий
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