В США допустили продление срока службы МКС до 2030 года

Представители США на встрече с главой госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным говорили о возможности продления эксплуатации Международной космической станции (МКС) на срок до 2030 года. Об этом рассказал сам Рогозин во вторник, 26 октября.

По его словам, «Роскосмос» считает маловероятным подобное развитие событий, на котором настаивает NASA.

«Американцы сегодня на встрече со мной говорили о 2030 годе, во что слабо верится», — отметил Рогозин на брифинге на 72-м Международном астронавтическом конгрессе в Дубае.

4 октября стало известно, что модули американского сегмента Международной космической станции имеют около 250 серьезных технических замечаний. При этом на российском сегменте станции 80% оборудования уже выработало ресурс. Среди замечаний — негерметичность в промежуточной камере модуля «Звезда», делающая временно недоступным стыковочный порт.

13 сентября руководитель программы пилотируемых полетов NASA Кэти Людерс заявила, что организация рассчитывает на продление эксплуатации Международной космической станции по меньшей мере на 10 лет. По ее словам, NASA сотрудничает с партнерами по всему миру, для того чтобы убедиться, что МКС отвечает потребностям индустрии.

В июле в ходе заседания президиума Научно-технического совета совет главных конструкторов пришел к выводу, что в связи со старением значительной части оборудования МКС дальнейшая эксплуатация российского сегмента МКС после 2024 года создает дополнительные риски.