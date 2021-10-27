Индийский авианосец вышел на второй этап испытаний

Индия готовится вооружиться первым авианосцем отечественной постройки. Вчера, 5 октября, портал navyrecognition.com сообщил о том, что корабль INS Vikrant вышел в море для проверки ходовых качеств.

Для INS Vikrant это уже вторые ходовые испытания. Первые прошли в августе текущего года и завершились успешно. Третий, заключительный этап ходовых испытаний, планируется провести в декабре текущего года. Если корабль успешно сдаст «экзамены», то уже в следующем году он может быть передан ВМС Индии.

Авианосец INS Vikrant Источник изображения: navyrecognition.com

Vikrant был заложен в 2006 году и позиционируется как первый индийский авианосец. При этом корабль построен на базе проекта 71 Indigenous Aircraft Carrier, в разработке которого принимали участие Россия, Италия и Франция. Изначально Vikrant планировали передать флоту в 2013 году, затем срок перенесли на 2015 год, позже — ещё на три года, но и эти сроки сдвигались.

Длина авианосца составляет 257 м, водоизмещение — 37 500 т. Планируется, что экипаж корабля будет насчитывать около 1400 человек. Авианосец сможет нести порядка 30 единиц авиатехники, включая истребители МиГ-29К, а также различные вертолёты.