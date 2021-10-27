В Киеве объяснили слова о направленных на Москву ракетах

Заявления о том, что Киев может нацелить на Москву ракеты, не были угрозой в адрес России, акцент был сделан на оборонительном характере государственной политики страны. Об этом 26 октября заявил внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

Арестович отметил, что слова о ракетах являются ответом на заявления, звучащие из России. Также он упомянул о частых угрозах со стороны России в адрес Украины.

«Россияне не стесняются в каждой программе угрожать вбомбить Украину в каменный век, уничтожить нас, не допустить и тому подобное», — заявил Арестович, слова которого приводит «24 канал».

24 октября Арестович заявил, что действия российских властей ведут к тому, что в обозримом будущем украинские ракеты могут быть нацелены на Москву в качестве паритета.

В свою очередь, депутат Госдумы VII созыва, политолог Руслан Бальбек назвал жалкими запугиваниями заявление Арестовича. Он подчеркнул, что ракетная программа Украины является клонированием советских разработок, которые по боевым возможностям очень уступают современному ракетному оружию. Арестович же, по словам Бальбека, эти факты предпочитает замалчивать.

Российский сенатор от Крыма Сергей Цеков также раскритиковал заявление Арестовича. По мнению парламентария, слова советника главы офиса президента Украины являются самопиаром.