Войти
Известия.ru

В Киеве объяснили слова о направленных на Москву ракетах

76
0
0
Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

Заявления о том, что Киев может нацелить на Москву ракеты, не были угрозой в адрес России, акцент был сделан на оборонительном характере государственной политики страны. Об этом 26 октября заявил внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

Арестович отметил, что слова о ракетах являются ответом на заявления, звучащие из России. Также он упомянул о частых угрозах со стороны России в адрес Украины.

«Россияне не стесняются в каждой программе угрожать вбомбить Украину в каменный век, уничтожить нас, не допустить и тому подобное», — заявил Арестович, слова которого приводит «24 канал».

24 октября Арестович заявил, что действия российских властей ведут к тому, что в обозримом будущем украинские ракеты могут быть нацелены на Москву в качестве паритета.

В свою очередь, депутат Госдумы VII созыва, политолог Руслан Бальбек назвал жалкими запугиваниями заявление Арестовича. Он подчеркнул, что ракетная программа Украины является клонированием советских разработок, которые по боевым возможностям очень уступают современному ракетному оружию. Арестович же, по словам Бальбека, эти факты предпочитает замалчивать.

Российский сенатор от Крыма Сергей Цеков также раскритиковал заявление Арестовича. По мнению парламентария, слова советника главы офиса президента Украины являются самопиаром.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Похожие новости
22.06.2021
Главред (Украина): почему США никогда не сдадут Украину России
10.06.2019
Donya-e Eqtesad (Иран): состязания российских военных летчиков в Крыму – специально для НАТО
21.07.2017
РКК "Энергия": запуски корабля "Федерация" на "Ангаре" дороже, чем пуски на "Союзе-5"
13.11.2014
Рогозин требует прояснить ситуацию с иностранными собственниками оборонных заводов Крыма
02.07.2014
Украинский ВПК: цена прекращения сотрудничества с РФ
23.03.2009
Судьба ракеты
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.10 01:19
  • 30
Сквозь дым: возможности тепловизионного прицела показали на видео
  • 27.10 01:06
  • 37
Китайский танк «Тип 99» против российского Т-90 и американского M-1 «Абрамс»: кто победит? (The National Interest, США)
  • 26.10 20:36
  • 44
«Т-90М превращается в робота с дистанционным управлением»
  • 26.10 20:36
  • 1
Улучшенные танки Т-72Б3М помогут прикрыть афганское направление
  • 26.10 19:59
  • 2
Еще одна советская авиабаза в Прибалтике начала работать на НАТО
  • 26.10 19:45
  • 1
МИД предостерег главу минобороны ФРГ от испытания надежности ВС России
  • 26.10 19:42
  • 1
"Вот и ляпнула"… Как реагировать на заявления в ФРГ по поводу России?
  • 26.10 19:37
  • 4
Путин не исключает, что США разместят в Европе ракеты средней и меньшей дальности
  • 26.10 19:31
  • 10
Китай, Россия и весь мир знают, что в США самая мощная армия - Байден
  • 26.10 19:05
  • 3
Binkov's Battlegrounds (Хорватия): неужели современная российская армия застряла во времени?
  • 26.10 18:57
  • 3
Эрдоган идет к разрыву отношений с Западом
  • 26.10 18:47
  • 1
Прототип многоразовой ступени "Крыло-СВ" создадут в конце 2022 года
  • 26.10 15:02
  • 11
Генерал ВСУ назвал необходимое для борьбы с Россией оружие
  • 26.10 14:42
  • 5
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 26.10 14:22
  • 1
Рогозин: корабли SpaceX наработали достаточный опыт для отправки на них космонавтов РФ