Ростех поставил Минобороны РФ комплекс управления огнем артиллерии

Холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех передал Министерству обороны России еще один комплекс автоматизированного управления огнем артиллерийских подразделений 1В198. Отгрузка прошла в рамках выполнения государственного оборонного заказа 2021 года, сообщила пресс-служба госкорпорации.

Комплекс, разработчиком и производителем которого является АО «ВНИИ «Сигнал», позволяет выполнять огневые задачи, совершать противоогневые манёвры и в кратчайшее время определять и поражать цель последовательно с двух и более огневых позиций с точностью до 10 метров.

«Выполнение гособоронзаказа – одна из приоритетных задач Госкорпорации Ростех, от своевременности поставок вооружений зависит обороноспособность Вооруженных сил России. Поставленный в войска комплекс 1В198 в рамках ГОЗ-2021 обеспечивает высокую эффективность управления артиллерией и, в особенности, реактивной системой залпового огня «Торнадо-Г». Комплекс имеет современное программное обеспечение, оснащен новейшими артиллерийскими системами управления огнем, что позволяет в автоматизированном режиме с высокой точностью обнаружить цель, навести на нее орудия и уничтожить», - сказал индустриальный директор комплекса вооружений Госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев.

В состав поставки входят командно-наблюдательные машины 1В1003 на базе БТР-80 и командно-штабные машины 1В1004 на базе автомобилей «Урал». Оборудование обеспечивает полную автоматизацию управления огнем до четырех артиллерийских батарей различного типа. Комплекс 1В198 уже несколько лет стоит на вооружении в российской армии.

АО «НПО «Высокоточные комплексы» – образовано в 2009 году с целью консолидации научно-технического потенциала группы профильных предприятий для создания на основе инноваций и технологической модернизации существующей производственной базы перспективных вооружений, военной и специальной техники (ВВСТ) в области высокоточных систем и комплексов вооружения тактической зоны боевых действий. Входит в состав Госкорпорации Ростех.

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.