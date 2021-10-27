Wirtualna Polska (Польша): Польша перебрасывает войска на восток, военные едут к границе

Польша в рамках учений отправляет на восток страны 700 военных с техникой, в том числе с танками «Леопард». Читатели выражают сомнения в боеспособности польской техники и усматривают в действиях властей опасную провокацию, подозревая, что развязать войну с Россией руками Польши стремятся США.

Выступая в эфире телеканала "Тэ-Фау-Пэ Инфо", министр обороны Польши Мариуш Блащак (Mariusz Błaszczak) сообщил: "С запада страны в район города Бяла-Подляска на учения отправляются 700 военнослужащих 10-й бронетанковой бригады с техникой". В Твиттере глава оборонного ведомства пояснил, что цель учений состоит в повышении мобильности и отработке действий по быстрой адаптации к ситуации.

Заявление Блащака подтвердил майор Артур Пинковский (Artur Pinkowski) - пресс-секретарь 11-й Любуской бронетанковой дивизии, которой подчиняется 10-я бронетанковая бригада. В беседе с Польским агентством печати он подчеркнул, что это "плановые учения, нацеленные на проверку готовности бригады к выполнению такой задачи".

В операции по отработке переброски военных с техникой на большие расстояния задействованы, в частности, танки "Леопард", считающиеся одними из самых лучших основных танков в мире. Польша располагает в целом 249 машинами немецкого производства: это "Леопард" 2A4 и более современный "Леопард" 2A5. Первые модернизируют до версии "Леопард" 2PL.

Находящиеся на вооружении польской армии "Леопарды" - это боевые танки, которые способны поражать бронированные цели из пушки калибра 120 миллиметров. Для поражения воздушных и наземных целей они также оснащены пулеметами. Вес такой машины, экипаж которой состоит из четырех человек, составляет более 59 тонн, длина корпуса - 7,72 метра, ширина - 3,7 метра, высота по крыше башни - 2,5 метра. Танк может развивать скорость до 68 километров час.

Комментарии читателей:

nico55

"Леопарды" против мигрантов?

Kurt

А почему достаточные силы не размещены на востоке на постоянной основе? Или эти танки предназначаются для борьбы с женщинами и детьми? Наши власти осознают, что такая демонстрация силы может спровоцировать Лукашенко? Или мы не знаем о чем-то, о чем нам следовало бы знать?

nnooo…

Гениально, просто гениально! Стянуть все силы к границе, чтобы атакующий мог уничтожить их первым ударом.

Rezerwista

"Леопарды" были хороши 20 лет назад, а сейчас это уже изношенные машины третьей свежести. Но в польской армии вся техника, которой еще нет 20-30 лет, считается новой.

DODO

Хорошо, что немцы подарили нам эти старые "Леопарды", а то бы у польской армии вообще не было танков.

Bafomet

Сильнейшая военная держава мира, то есть Польша, собирается вскоре напасть на Россию и Белоруссию. Если кто-то не знает, поясню: танки относятся к наступательным вооружениям, которые предназначены для атаки, а не для обороны. О партии "Право и справедливость" уже давно говорили, что она намеревается развязать третью мировую войну и положить конец всему.

WROZ

Янки хотят довести здесь дело до конфликта. Прольется немного крови поляков и украинцев, но зато Россия будет занята на западе. Вот чего добиваются ковбои.

Nick(t) ważny

Когда россияне и белорусы проводят учения на своей территории, у нас поднимают крик, что они готовятся к вторжению. Когда Блащак перебрасывает войска к восточной границе, это называют обычными учениями. Когда американцы плавают, летают или размещают своих военных по всему миру, даже там, где их не хочет видеть ни одно государство, это называют борьбой за мир и демократию. Лицемеры!

Czujny

По другую сторону от границы Союзное государство России и Белоруссии тоже устроит какие-нибудь учения, атмосфера начнет сгущаться, а в один прекрасный день наш президент или премьер из безопасного места в Лондоне сообщит нам с телеэкранов: Дорогие сограждане, сегодня нам объявили войну. Погибайте за родину, мы окажем вам моральную поддержку.

noWars

Ведущие польские (и мировые) политики в интеллектуальном плане опустились до уровня песочницы. Это было бы смешно, если бы в их руках не находились слишком опасные игрушки. И никто не думает о нас, нашей жизни, нашем спокойствии и безопасности. Взаимные провокации доведут в конце концов до того, что какой-нибудь умственно неполноценный и эмоционально ограниченный политик нажмет на кнопку…

Каролина Модзелевска (Karolina Modzelewska)