Бронемашина Stryker получит противодроновое электромагнитное оружие.

Американская компания General Dynamics Land Systems заключила со стартапом Epirus соглашение об интеграции его импульсного электромагнитного оружия Leonidas на бронемашину Stryker. Как сообщает The Drive, разработчики хотят предложить эту комбинацию армии США, которая планирует оснастить Stryker оружием направленной энергии и уже испытала ее с боевым лазером.

Американские военные считают, что энергетическое оружие будет обходиться относительно дешевле традиционного и позволит вести огонь по целям, пока будет работать источник энергии. В 2019 году армия США включила разработку такого вооружения в число приоритетных проектов. В том числе, военные хотят оснастить оружием направленной энергии бронемашины Stryker, которые входят в состав мобильной системы противовоздушной обороны малого радиуса действия. Его основная задача будет бороться с беспилотниками и их роями.

General Dynamics Land Systems и Epirus 25 октября объявили о партнерском соглашении. Оно предполагает интеграцию Leonidas на пилотируемые и беспилотные боевые машины, в том числе на бронемашины Stryker. Это импульсный электромагнитный излучатель с электронными компонентами на основе нитрида галлия, который способен выводить из строя электронику беспилотных летательных аппаратов. Он может работать как в режиме облучения цели, так и в режиме постоянного излучения для организации бесполетной зоны.

Компании хотят предложить Stryker с Leonidas армии США. В этом случае одним из их конкурентов будет Raytheon, которая создает для бронемашины 50-киловаттный лазер. Ранее мы писали про испытания этой установки во время учений с боевой стрельбой на базе «Форт Силл» в Оклахоме.

Василиса Чернявцева