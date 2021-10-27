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Китайцы представили электромобиль с лидарами и запасом хода в 700 километров

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Концепт электрического седана M7
Концепт электрического седана M7.
Источник изображения: WM Motor

Китайская компания WM Motor представила концепт электрического седана M7. Как сообщает Electreck, автомобиль получит три лидара с общим углом обзора в 330 градусов и еще почти 30 датчиков. M7 будет отличаться значительной для электромобиля дальностью — 700 километров.

Лидары — ключевой датчик для беспилотных автомобилей. Они посылают лазерные лучи и измеряют время, за которое отраженный от объектов свет доходит до приемника. Это позволяет точно определить расстояние до объектов или даже построить рельефную карту пространства.

Набор из лидара, радара и других сенсоров может превышать стоимость самого автомобиля, и некоторые разработчики создают беспилотные автомобили без лидаров — во многом благодаря развитию алгоритмов компьютерного зрения. Например, на Tesla стоят только радары и камеры (впрочем, сами машины при этом назвать беспилотниками нельзя), и в этом году компания объявила, что откажется даже от радаров и будет использовать для навигации только камеры.

Китайская компания WM Motor 22 октября представила концепт электрического седана M7. Автомобиль получил три лидара с общим углом обзора в 330 градусов, пять радаров, излучающих миллиметровые волны, 12 ультразвуковых датчиков, семь камер с разрешением восемь мегапикселей, четыре панорамные камеры и высокоточный модуль позиционирования.

Обрабатывать данные со всех этих датчиков будут четыре чипа NVIDIA DRIV Orin-X. Вычислительная возможность каждого из них — 254 триллиона операций в секунду. Кроме всевозможных датчиков M7 примечателен своей дальностью, которая превышает 700 километров. Массовое производство и поставки автомобиля запланированы на 2022 год.

Ранее мы писали про электрический седан Lucid Motors с камерами, радарами и фронтальным лидаром, который сможет на одном заряде проезжать до 832 километров.

Василиса Чернявцева

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Страны
Китай
Компании
Tesla
Проекты
БПЛА
ИТ
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