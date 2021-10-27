Почему чехол так важен для современного телефона

Функции и внешний вид некоторых современных гаджетов не позволяют называть данные устройства просто телефонами. Хорошие камеры, моментальный выход в интернет и множество других полезных опций превратили многие гаджеты в больше, чем телефон. Одним из таких устройств, несомненно, является Xiaomi Redmi 10. По сути, это мини-компьютер. Но в отличие от ПК, телефон подвергается большему риску различных повреждений. Поэтому для телефона лучше приобрести чехол.

Натуральная и искусственная кожа

Кожаные чехлы обычно стоят дороже остальных (см. подробнее по этой ссылке), потому что это знак качества и премиум-класс среди остальной продукции. Для Xiaomi Redmi 10 есть чехлы, выполненные в форме книжки, что обеспечивает защиту как экрана, так и корпуса телефона. Интересной особенностью таких моделей являются внутренние карманы, в которых можно хранить банковские карты или банкноты. При просмотре видео чехлы-книжки легко складывается в удобную подставку, на которой можно расположить телефон в горизонтальном положении. Одной из таких моделей является чехол AZNS Wallet Case. В нем даже имеется специальный вырез для динамика, благодаря чему можно разговаривать по телефону даже с закрытой крышкой.

Ударостойкий пластик

Ударостойкий пластик надежно защищает устройство не только от разных повреждений, но и от загрязнений. Такие чехлы – неплохой вариант для любителей минимализма, поскольку устройство в них визуально практически его не увеличивается, к тому же и разница в весе почти незаметна. Несмотря на внешний вид, такие чехлы защищают и экран устройства. Так, благодаря специальному бортику спереди телефон можно класть на ровную поверхность корпусом вверх без нанесения ущерба экрану. Чехол-накладка NILLKIN Frosted Shield, выполненный из прочного поликарбоната, – один из ярких примеров такого типа чехлов.

Прозрачность

Многие любят сохранять телефон в первозданном виде, в каком он был задуман разработчиками. И порой люди вовсе отказываются от чехла, чтобы внешний вид устройства не менялся. Но, как показывает практика, даже у самых аккуратных владельцев гаджетов иногда случаются ситуации, когда телефон невозможно уберечь от повреждений. В таких ситуациях и нужен чехол. Прозрачные чехлы практически незаметны. Они выполнены из силикона, отличающегося эластичностью и амортизирующими свойствами. Телефоном в таком чехле не просто удобно пользоваться, но его наличие также значительно снижает риск повреждения устройства при падении, к тому же телефону обеспечена защита от пыли и грязи. Одним из таких аксессуаров для Xiaomi Redmi 10 является IMAK Airbag Case – прозрачный чехол, сохраняющий гаджет в первоначальном виде. Благодаря специальной технологии сила удара при падении телефона на ребро или на угол также значительно снижается.

Инновационные чехлы

Для Xiaomi Redmi 10 можно подобрать инновационный чехол, который будет защищать не только телефон, но и его камеру, поскольку такой аксессуар закрывает ее объектив при пассивном использовании. Одним из таких чехлов является модель NILLKIN CamShield Case. Аксессуар сделан из плотного поликарбоната, а его рифленая поверхность позволяет плотно держать устройство в руке без скольжения.

Большое разнообразие чехлов для Xiaomi Redmi 10 позволяет владельцам гаджетов самим определять, каким будет уровень защиты их устройства. Их выбору предлагаются чехлы-книжки, чехлы-флипы, чехлы-накладки и другие модели. К тому же каждый из чехлов предлагается в разной цветовой гамме. Такой огромный выбор – главная причина приобрести чехол, ведь для такого телефона как Xiaomi Redmi 10, он необходим.