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ТАСС

Военные Шри-Ланки посетили Кантемировскую танковую дивизию ЗВО в Подмосковье

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Танковые экипажи Кантемировской дивизии в экипировке «Ковбой»
Танковые экипажи Кантемировской дивизии в экипировке «Ковбой».
Источник изображения: rg.ru

Командир соединения гвардии полковник Евгений Журавлев провел брифинг для представителей военной делегации

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Военная делегация Шри-Ланки посетила Кантемировскую танковую дивизию 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) в Подмосковье. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ЗВО.

"Военная делегация под руководством исполняющего обязанности начальника штаба обороны вооруженных сил - командующего сухопутными войсками <...> Республики Шри-Ланка генералом Шавендрой Сильвой посетила гвардейскую Кантемировскую танковую дивизию Западного военного округа, дислоцированную в Московской области", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, командир соединения гвардии полковник Евгений Журавлев провел брифинг для представителей военной делегации. В военном городке гости ознакомилась с объектами учебной инфраструктуры, стоящими на вооружении образцами военной техники.

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Россия
Шри-Ланка
Компании
Минoбороны РФ
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