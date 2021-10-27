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РИА Новости

Два российских бомбардировщика Ту-22М3 пролетели над Черным морем

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Два стратегических ракетоносца ВКС России Ту-22М3 совершили плановый полет над нейтральными водами Чёрного моря, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Черного моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-27 объединения ВВС и ПВО Южного военного округа. Продолжительность полета составила около 5 часов",- говорится в сообщении.

В военном ведомстве подчеркнули, что все полеты ВКС РФ выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-27
Ту-22М
Компании
Минoбороны РФ
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