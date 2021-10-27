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Известия.ru

Ту-22М3 и Су-27 совершили полет над нейтральными водами Черного моря

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Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 в сопровождении истребителей Су-27 совершили полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Черного моря. Об этом во вторник, 26 октября, сообщили пресс-службе министерства обороны РФ.


Как заявили в ведомстве, экипажи истребителей Су-27 объединения ВВС и ПВО Южного военного округа сопровождали Ту-22М3. Уточняется, что полет авиации продолжался пять часов.

Отмечается, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана, все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

В районе Черного моря много раз совершали полеты военные самолеты США и стран НАТО. Так, 20 октября сообщалось, что бомбардировщики B-1B Lancer Военно-воздушных сил (ВВС) Соединенных Штатов совершили полеты в районе Черного моря, стало известно ранее в этот день. Они вылетели с авиабазы Фэрфорд в Великобритании.

До этого, 17 октября, истребитель МиГ-31 сопроводил над акваторией Японского моря бомбардировщик B-1B Военно-воздушных сил США, не допустив нарушения границы.

28 сентября российский истребитель Су-27 сопроводил американский самолет-разведчик RC-135 над Черным морем. После того как американское воздушное судно развернулось, Су-27 вернулся на аэродром базирования.

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