Источники: первый в мире двухместный истребитель пятого поколения впервые поднялся в небо

По информации из блогов китайской социальной сети Weibo, двухместный истребитель J-20B совершил первый полет. Он стал развитием Chengdu J-20, впервые поднявшегося в небо в 2011 году.

О возможном первом полете китайского двухместного истребителя пятого поколения J-20B со ссылкой на военные блоги социальной сети Weibo сообщил телеграм-канал Dambiev.

Согласно представленным данным, тесты состоялись 25 октября на летно-испытательной станции авиастроительного предприятия Chengdu Aircraft Industry Group (CAIG) в Чэнду. Официального подтверждения информации нет.

J-20B. Источник: Dambiev

О разработке в Китае двухместного стелс-истребителя на базе J-20 известно довольно давно: в прошлом году китайцы показали концепцию перспективного самолета, имеющего оригинальную компоновку.

J-20B. Источник: Dambiev

Chengdu J-20 стал первым китайским истребителем пятого поколения. Стартовый полет машина совершила 11 января 2011-го, а эксплуатировать ее начали в 2017-м. На сегодня произвели около 150 таких самолетов.

Помимо J-20, КНР разрабатывает еще один истребитель пятого поколения, получивший обозначение J-31. Его обычно рассматривают в качестве палубного боевого самолета.