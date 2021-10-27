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ЦАМТО

Береговая охрана Бангладеш может получить турецкие катера

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Катера Ares
Проектное изображение сторожевых катеров, строящихся для береговой охраны Катара турецкой компанией Ares Shipyard. Слева два катера проекта Ares 150 Hercules, справа - катер проекта Ares 110 Hercules, внизу - катер проекта Ares 75 Hercules.
Источник изображения: Ares Shipyard

ЦАМТО, 26 октября. Как сообщает Navyrecognition.com со ссылкой на бангладешский ресурс Defseca.com, Береговая охрана Бангладеш может получить патрульные катера ARES-150 "Геркулес" производства турецкой компании ARES Shipyard.

Также обсуждался вопрос покупки катеров ARES-95 FAMB.

Как заявляет бангладешский источник, продажа будет реализована в рамках подписанного на IDEF 2021 меморандума о взаимопонимании через посредничество турецкой компании ASFAT AS, созданной для реализации зарубежных оборонных заказов.

Согласно опубликованному 16 октября 2021 года короткому сообщению в Twitter журнала SeaWaves Magazine, Береговая охрана Бангладеш уже заказала в Турции катера ARES-150 "Геркулес".

Береговая охрана Бангладеш представляет собой военизированное формирование, подчиняющееся Министерству внутренних дел. Основными задачами Береговой охраны являются: борьба с пиратством, незаконным оборотом наркотиков, защита рыболовства, нефтяных и газовых месторождений, противодействие загрязнению окружающей среды, обеспечение безопасности и правопорядка на море, проведение поисково-спасательных операций и оказание помощи пострадавшим в стихийных бедствиях.

Недавно правительство Бангладеш приступило к реализации плана модернизации Береговой охраны в соответствии с планом Coast Guard Goal 2030. В настоящее время в состав флота Береговой охраны входят 4 морских патрульных судна, 8 прибрежных патрульных кораблей, 4 быстроходных боевых катера, 4 береговых патрульных катера, 5 речных патрульных судов, 6 портовых патрульных катеров, а также маломерные быстроходные моторные лодки.

Длина выполненного из композитных материалов катера ARES-150 "Геркулес" составляет 48,09 м, ширина – 8,95 м, полное водоизмещение – 275 т. Он оснащен тремя дизельными двигателями MTU 16V 4000 M63L и двумя водометами Rolls-Royce S71-4, что позволяет развивать скорость до 35 узлов (крейсерская – 25 узлов). Дальность плавания – 1600 морских миль. "Арес-150" может нести две надувные шлюпки с жестким корпусом (RHIB) ARES 24. Катер может быть оборудован дистанционно управляемыми модулями с вооружением калибра 12,7 мм и 30 мм.

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  • В новости упоминаются
Страны
Бангладеш
Турция
Компании
Rolls-Royce
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