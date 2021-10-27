The Washington Post (США): Пентагон делает центром внимания Черное море, но планы противодействия России малопонятны

Факторы безопасности в Черноморском регионе — не просто балансирование между Востоком и Западом, пишет автор. Хрупкие региональные альянсы и неустойчивый баланс сил осложняют усилия по налаживанию трансграничного сотрудничества между странами, на что указывают аналитики.

На прошлой неделе министр обороны [США] Ллойд Остин совершил поездку по Черноморскому региону, пропагандируя партнерство, которое нужно для создания устойчивой обороны против России на этом самом неспокойном рубеже, разделяющем Москву и Запад. Но, несмотря на американскую демонстрацию поддержки, эксперты говорят, что администрации Байдена пока так и не удалось четко сформулировать, каким образом она намеревается превратить американские альянсы в успешный инструмент по отражению усиливающейся российской агрессии.

"Какова наша стратегия? Почему мы должны думать о Черноморском регионе? Ответов на эти вопросы нет", - заявил генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес (Ben Hodges), при Обаме и Трампе какое-то время командовавший американскими войсками в Европе, а сейчас работающий в Центре анализа европейской политики (Center for European Policy Analysis). По его словам, те ограниченные объемы военной техники и оружия, что были поставлены в некоторые страны региона, стали результатом "политических решений, которые не опираются на устойчивую и долговременную стратегию".

Черноморский регион более 10 лет является полем битвы, где происходят столкновения между прозападными и пророссийскими силами, причем Москва довольно часто одерживает там верх. В 2008 году война между вставшей на путь демократизации Грузией и Россией закончилась тем, что две грузинские территории при помощи Москвы вышли из состава этой страны. В 2014 году Россия отняла у Украины и аннексировала Крымский полуостров, сделав это после того, как Украина свергла прокремлевское правительство, а также помогла сепаратистам из восточных областей вести войну с Киевом.

С недавних пор Россия вкладывает большие средства в развитие своего Черноморского флота. А в последние месяцы она использует эти силы и средства во время совместных учений, угрожая западным флотам и проходящим через этот регион кораблям.

Байден выступает за долговременную поддержку Украины, а две страны уходят все дальше от эпохи Трампа, когда существовала какая-то одержимость Киевом.

На этом фоне американские союзники требуют от США все больше оружия и войск, чтобы усилить свою линию обороны от российской агрессии. Но предложений в этом плане стало заметно меньше, что показало турне Остина по Грузии, Украине, Румынии, а в конце и его визит в брюссельскую штаб-квартиру НАТО. Правда, министр решительно призывал Россию "прекратить свои дестабилизирующие действия в Черном море… и отказаться от настойчивых кибератак и прочей враждебной деятельности" против США и их партнеров.

"Выспренной риторики много… но подробностей никаких, - сказал Джим Таунсенд (Jim Townsend), работавший при Обаме в Пентагоне и занимавшийся политикой в отношении НАТО и Европы, а сейчас являющийся старшим научным сотрудником Центра новой американской безопасности (Center for a New American Security). - Похоже, в Черном море есть некая линия, пересекать которую мы не собираемся".

В Румынии, которая является членом НАТО, на ротационной основе размещается 1 000 американских военнослужащих. Эта цифра вряд ли серьезно изменится, да и постоянное присутствие войск США там не ожидается, о чем рассказали высокопоставленные руководители из военного ведомства, попросившие не называть их имена, поскольку речь шла о деталях визита Остина.

Администрация Байдена наращивает военную помощь претендующим на членство в НАТО Грузии и Украине, поставив этим странам патрульные катера, дав добро на продажу и передачу ПТРК "Джавелин", а также расширив двусторонние и многосторонние военные учения.

Украина, Грузия, Румыния и Болгария также являются участниками финансируемой США морской программы, благодаря которой они на протяжении нескольких лет имеют возможность получать другие военные ресурсы.

На прошлой неделе Остин со своим грузинским коллегой подписал новое соглашение о партнерстве в вопросах боевой подготовки. Однако в основном это не более чем продление существующей программы. То же самое можно сказать о прозвучавшем из Брюсселя заявлении о том, что НАТО будет защищаться от российского нападения с двух фронтов, вкладывая средства в противоракетную оборону и истребители пятого поколения - ведь эти программы уже существуют.

"Где содержание в тех заявлениях, которые прозвучали в Грузии, в Киеве, в Бухаресте и в НАТО?" - спрашивает старший научный сотрудник Центра Скоукрофта при Атлантическом совете Ян Бжезинский (Ian Brzezinski), занимавший пост помощника министра обороны по политике в отношении НАТО и Европы в администрации Джорджа Буша. Бжезинский имеет в виду "двойственность отношений альянса" с черноморскими странами, особенно с теми, которые пока не являются членами НАТО. Он считает это одной из причин, по которым данный регион остается "уникальной зоной соперничества" с Россией.

НАТО явно обеспокоена перспективой возникновения конфликта с Россией. Альянс обещает подготовиться к возможным нападениям со стороны России на нескольких фронтах, но в определенных кругах существует явное нежелание подливать масла в огонь, особенно что касается стремления Украины и Грузии вступить в НАТО - ведь эти страны завязли в территориальных спорах, в которые вовлечена Россия. В частности, Франция и Германия скептически относятся к их принятию в альянс, хотя и Грузия, и Украина направляли свои войска в Афганистан, занимались внутренними реформами и принимали меры по налаживанию операционной совместимости своих оборонительных систем с НАТО.

На прошлой неделе, когда Остин приехал с визитом в НАТО, российский президент Владимир Путин заявил репортерам, что военное строительство на Украине "представляет угрозу для России", и что вступление этой страны в НАТО станет красной чертой. Перед этим Остин заявил в Киеве, что "никакая третья страна не имеет права вето на решения о членстве в НАТО". С такими же недвусмысленными заявлениями он выступил в Тбилиси, осудив Россию за "продолжающуюся оккупацию Грузии".

Важно то, что визит Остина привлек внимание российского президента. С 2014 года и до прошлой недели ни один американский министр обороны не посещал Румынию и Грузию. А на Украине глава Пентагона был в последний раз в 2017 году.

Однако факторы безопасности в Черноморском регионе - это не просто балансирование между Востоком и Западом. Хрупкие региональные альянсы и неустойчивый баланс сил осложняют расширение вмешательства США и НАТО, а также усилия по налаживанию трансграничного сотрудничества между странами Черного моря, на что указывают аналитики и представители военного ведомства.

Например, являющиеся членами НАТО Румыния и Болгария проявляют интерес к объединению оборонительных военно-морских и разведывательных ресурсов. А входящая в альянс Турция, которая занимает господствующее положение на Черном море и официально контролирует соединяющие его со Средиземным морем проливы, относится к этому весьма прохладно. Улучшение отношений между Анкарой и Москвой, проявившееся в решении Турции закупить несовместимые с системами НАТО российские зенитно-ракетные комплексы С-400, еще больше осложнило перспективы решения черноморских проблем единым фронтом.

На Капитолийском холме усиливается заинтересованность в решении этих вопросов. Подкомитет сената по международным отношениям назначил на среду слушания, чтобы проанализировать американские силы и средства обеспечения безопасности в Черном море. Показательно название заседания: "Восстановление политики США в отношении региона".

Так или иначе, желающим услышать от команды Байдена четкую формулировку комплексного плана придется подождать, пока Пентагон не опубликует очередной "Обзор глобальной стратегии", подготовить который Остин приказал после вступления в должность. На подготовку этого документа ушло больше времени, чем планировалось, но руководство Пентагона дало понять, что он будет готов в этом году.

Эксперты предупреждают, что если не будет заметных перемен в подходах, менять баланс сил в пользу США станет слишком поздно.

"Мы действительно отстаем, и хотя кое-что мы сделать в состоянии, сдвинуть чашу весов будет сложно", - сказал Таунсенд.

Карун Демирчян (Karoun Demirjian)