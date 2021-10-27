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Вестник Мордовии

Самое полное научно-справочное издание по отечественным танкам 1945-1965 годов выпущено корпорацией Уралвагонзавод

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

Уралвагонзавод (в составе Концерна УВЗ входит в Госкорпорацию Ростех) выпустил самое подробное и содержательное научно-справочное издание "Отечественные бронированные машины 1945-1965" известных исследователей истории техники, братьев Ивана и Михаила Павловых. Издание подготовлено на основе подлинных и многочисленных документов, хранящихся в разных государственных и ведомственных архивах страны. В нем более 4 000 фотографий, чертежей и схем, многие публикуются впервые.

В книге анализируется развитие конструкций и повышение боевых характеристик всех модификаций отечественных танков 1945-1965 годов - периода с момента окончания Второй мировой войны до принятия на вооружение Советской Армии среднего танка Т‑64, предшественника первого отечественного основного танка Т‑64А. Представлена бронетанковая техника различных заводов-изготовителей Советского Союза, в том числе и Уралвагонзавода, которому в этом году исполняется 85 лет.

Авторы использовали документы о принятии образцов на вооружение, чертежно-техническую документацию заводов-изготовителей, отчеты по научно-исследовательским работам и испытаниям объектов, специальную техническую литературу и архивные материалы, в том числе и Выставочного комплекса Уралвагонзавода.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

"Историки Уралвагонзавода на протяжении многих лет сотрудничают с братьями Павловыми. Они, например, участвовали с докладами в четырех наших Всероссийских конференциях по истории Танкпрома, проходивших как в Нижнем Тагиле, так и в Москве. Издание этого труда позволяет не просто расширить кругозор читателя, но и лучше изучить историю создания танков, развитие отечественной промышленности, что особенно важно, ведь зная историю, лучше формулируешь задачи на будущее. Книга будет интересна и полезна разным читателям - от конструктора и инженера до простого любителя спецтехники. Для историков УВЗ она станет важным источником сведений в исследовательской работе", - рассказала директор Выставочного комплекса Уралвагонзавода Алла Пислегина.

Михаил Павлов является старшим научным сотрудником Научно-исследовательского института (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. Иван Павлов многие годы работал конструктором I категории в головном отраслевом институте ВНИИТрансмаш и лично принимал участие в разработке и испытаниях бронетанкового вооружения и техники.

"В книге дан анализ не только развития танков, но и конструкций агрегатов и систем, определяющих основные их боевые свойства. Кроме того, показаны новые технические решения, позволяющие судить о творческом поиске отечественных танкостроителей и основных направлениях развития бронетанкового вооружения", - уточнил один из авторов книги Иван Павлов.

В научно-справочном издании анализируется компоновка, огневая мощь, защищенность, подвижность, электрооборудование более 70 машин - опытных и серийных. Среди них танки "Объект 265", ИС‑3М, Т‑34‑85 образца 1960 г., Т‑44 с автоматизированным приводом управления, Т‑55 с ПТРК 9К11 "Малютка", "Объект 432", Танк ПТ‑76, командирский танк Т‑54К и многие другие.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

"Часто, видя конструкцию танка, мы не можем понять, почему она такая. Любая техническая система - это система развивающаяся, и чтобы понять некоторые черты современных бронемашин, нужно знать, из чего они выросли, что заложено в "детстве". В технике нет прошлого, в технике всё настоящее. Танки, созданные в период 1945-1965 гг. - это не история. Они ещё на вооружении в ряде стран. Т-55 и Т-62 несут боевую службу во многих армиях мира, сейчас их модернизирует Омское КБ и конструкторы ряда других государств. Именно этим и интересно данное издание", - пояснил научный редактор Уралвагонзавода Сергей Устьянцев.

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Страны
Россия
Продукция
9M14 Малютка
Т-55
Т-62
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
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