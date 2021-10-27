ВВС Филиппин приобретут 5 самолетов ВТА C-130J "Супер Геркулес"

ЦАМТО, 26 октября. Палата представителей Конгресса Филиппин одобрила запрос ВВС страны относительно выделения финансирования для приобретения пяти новых военно-транспортных самолетов C-130J "Супер Геркулес".

Как сообщает Philstar.com, в "Закон об общих ассигнованиях на 2022 ф.г." внесена поправка, предусматривающая финансирование проекта в размере 5,5 млрд. песо (108,55 млн. долл.) для первоначального взноса за самолеты ВТА C-130J корпорации Lockheed Martin.

Напомним, что президент Филиппин Родриго Дутерте на первом этапе в мае 2020 года одобрил покупку пяти самолетов, однако в октябре того же года количество приобретаемых машин было сокращено до двух единиц из-за необходимости перенаправления средств бюджета на борьбу с пандемией COVID-19.

Позднее, в феврале 2021 года, министр обороны Делфин Лорензана заявил, что предпринятые меры по борьбе с пандемией COVID-19 выявили недостаточную численность воздушного транспорта. В разгар пандемии в 2020 году летали только самолеты ВВС Филиппин, поскольку гражданским самолетам не разрешалось выполнять полеты из-за карантина.

В 2020 году командование ВВС сообщило парламенту, что пяти новых C-130J будет достаточно для эффективного выполнения поставленных задач. Стоимость пяти самолетов оценивается в 37 млрд. песо (730 млн. долл.), которые будут выплачиваться траншами в рамках долгосрочного контракта. Подрядчик требовал внесения первого платежа в размере 15% стоимости (около 5,5 млрд. песо) за первый год.