Началось строительство второго серийного корвета УРО класса "Туо Чианг" для ВМС Тайваня

ЦАМТО, 26 октября. Тайваньская судостроительная компания Lungteh Shipbuilding приступила к строительству второго улучшенного малозаметного многоцелевого корвета УРО класса "Туо Чианг", предназначенного для ВМС Тайваня.

Как сообщает CNA, церемония резки стали для строительства корвета состоялась на предприятии Lungteh Shipbuilding в Суао (уезд Илань). Корвет должен быть построен к 2023 году. В строительстве также будут задействованы специалисты Национального Чжун-шаньского института науки и технологий (National Chung-Shan Institute of Science and Technology, NCSIST) и ВМС. По сообщениям тайваньских СМИ, ожидается, что за эти корветом последуют еще до пяти кораблей серии.

Как сообщал ЦАМТО, проект головного (экспериментального) корвета (618) "Туо Чианг" был разработан совместно проектным центром военного судостроения NSDC (Naval Shipbuilding Development Center) Министерства национальной обороны Тайваня и Научно-исследовательским и опытно-конструкторским центром SOIC (Ship Ocean Industries Research and Development Center). Корвет предназначен для обеспечения безопасности на море, борьбы с десантными и крупными боевыми кораблями противника.

Lungteh Shipbuilding приступила к постройке головного корабля в ноябре 2012 года. В декабре 2014 года он был передан ВМС Тайваня. Стоимость строительства "Туо Чианг" составила около 2,1 млрд. тайв. долл. (66,39 млн. долл. США). Как предполагалось, по итогам испытаний "Туо Чианг" будет принято решение о строительстве тремя траншами (3+3+4) до 10 (возможно до 11, т.е. 3+3+5) дополнительных корветов с поэтапным повышением их тактико-технических характеристик.

Решение о строительстве трех корветов первого транша было принято в 2019 году. Их стоимость оценивается в 16,4 млрд. тайв. долл. (582,87 млн. долл.). Корветы также будут выполнены в виде катамарана, но в конструкцию внесен ряд модификаций, направленных на повышение мореходных качеств и малозаметности.

Тайбэй намерен построить к концу 2023 года шесть корветов по улучшенному проекту, после чего планируется строительство еще пяти.

Киль головного серийного корвета, (619) "Та Чианг", был заложен 14 ноября 2019 года. Церемония спуска на воду состоялась 15 декабря 2020 года. Корабль был передан ВМС Тайваня 27 июля 2021 года и принят на вооружение 9 сентября 2021 года.

Корабль выполнен в виде катамарана, что обеспечивает лучшую устойчивость, маневренность, меньшую осадку, большую скорость и экономию топлива. По данным Lungteh Shipbuilding, длина первой версии корвета – 60,4 м, ширина – 14 м, осадка – 2,3 м, водоизмещение – 685 т, экипаж – 41 человек. Катамаран оснащен водометным движителем и способен развивать максимальную скорость 43 узла, дальность плавания – 1800 морских миль.

По информации тайваньских СМИ, длина обновленного варианта – 65 м, ширина – 14,8 м. Это означает, что он немного больше, чем "Туо Чианг". Корвет (619) "Та Чианг" оснащен 76-мм АУ Oto Melara, 8 дозвуковыми противокорабельными ракетами "Хсюнг Фенг-2", 4 сверхзвуковыми противокорабельными ракетами "Хсюнг Фенг-3", 16 зенитными управляемыми ракетами "Си Сворд-2" (TC-2N), ЗАК "Фаланкс", двумя 12,7-мм пулеметами M2HB и двумя торпедными аппаратами.

"Си Сворд-2" является корабельным вариантом применяемой ВВС Тайваня управляемой ракеты "Тьен Чьен-1" (Tien Chien I / Sky Sword 1) класса "воздух-воздух". Ракета средней дальности, оснащенная активной радиолокационной ГСН, позволяет поражать противокорабельные ракеты и самолеты противника.

Экспериментальный корвет "Туо Чианг" оснащен двумя трехтрубными торпедными аппаратами, а также установленным на корме 20-мм ЗАК "Вулкан Фаланкс" и четырьмя 12,7-мм пулеметами. Пусковые установки ложных целей, установленные в носовой и кормовой частях корвета, повышают его живучесть при атаке противокорабельных ракет с инфракрасным и радиолокационными ГСН. Вероятно, аналогичное, если не более совершенное, вооружение установлено и на корветах улучшенного варианта.