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iRozhlas (Чехия): действительно ли отношения России и НАТО еще не бывали хуже с конца холодной войны?

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Штаб-квартира НАТО, Брюссель
Штаб-квартира НАТО, Брюссель.
Источник изображения: © CC0 / Public Domain, U.S. Department of State

Отношения между Россией и НАТО продолжаются уже почти четверть века. Однако в последнее время сотрудничество двух субъектов находится на нуле. Кульминация отношений случилась недавно, когда Россия приостановила работу представительства РФ при альянсе в Брюсселе, а также миссии НАТО в Москве. И сравнить ее можно с падением в ледяную пропасть.

На этой неделе резко ухудшились отношения между Россией и НАТО. Все началось в понедельник с заявления российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Он сообщил, что его страна решила приостановить работу представительства РФ при альянсе в Брюсселе, а также миссии НАТО в Москве. При этом взаимоотношения между двумя субъектами продолжаются уже почти четверть века.

Через три дня в Брюсселе собрались министры обороны стран-членов альянса и приняли новый генеральный план по европейской обороне на случай российского нападения сразу на нескольких фронтах. Цель стратегии - подготовить НАТО к возможному российскому удару со стороны Балтийского и Черного морей, возможно, даже с применением ядерного оружия, методов гибридной войны и ударов из космоса.

Таким образом, совершенно ясно, что своей главной целью альянс снова ставит полное сосредоточение на сдерживании Москвы. Хотя представители НАТО и в этот раз подчеркнули, что описанное нападение пока неправдоподобно и не неизбежно.

Россия под угрозой

На эти действия Североатлантического альянса немедленно отреагировал Владимир Путин, когда выступал с традиционной речью на Валдайском форуме в Сочи. Кстати, российская сторона, несомненно, знала, что планируется в Брюсселе в этот четверг. Российский президент обвинил альянс в том, что он насильно берет под контроль Украину, не принимая эту страну, однако, в свои ряды. По мнению Путина, это вполне реальная угроза для России.

Сложившуюся сегодня ситуацию он сравнил с концом 80-х и объединением Германии, когда Советский Союз со всех сторон заверяли, что альянс ни в коем случае не продвинется на восток. Но Варшавский договор развалился, а НАТО расширился на восток аж в два раза. В этом смысле российские претензии еще можно понять, но ведь и Россия с удовольствием сама прибегает к агрессии.

Контакты между НАТО и новой Россией начали многообещающе развиваться сразу после завершения холодной войны. В 1997 году был подписан базовый документ о союзничестве между НАТО и Россией, а через пять лет появился Совет Россия - НАТО. Интересно, что в то время Владимир Путин даже допускал мысль о членстве России в альянсе, хотя всерьез это никогда не обсуждалось. Зато Запад мог рассчитывать на практическую помощь от России в афганской операции.

Нулевое сотрудничество

Переломным моментом стал 2008 год. Еще в апреле альянс порадовал Россию тем, что под давлением Германии и Франции решил не продолжать сближение с Украиной и Грузией, которое в конечном итоге привело бы к вступлению этих стран в НАТО.

Но потом началась пятидневная грузинская война, а через шесть лет Россия аннексировала Крым и развязала конфликт на Донбассе. Тогда альянс полностью заморозил сотрудничество с Россией. Через два года контакты на уровне Совета НАТО - Россия формально обновились, но никаких конкретных результатов не приносили. Кульминация случилась на этой неделе, и сравнить ее можно с падением в ледовую пропасть. Думать, что в обозримом будущем ситуация улучшиться, более чем наивно.


Либор Дворжак (Libor Dvořák)

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Афганистан
Германия
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Франция
Чехия
Персоны
Лавров Сергей
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