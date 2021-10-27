АПЛ "Новосибирск" выстрелит залпом "Ониксами" и "Калибрами"

В ноябре в рамках государственных испытаний атомная субмарина "Новосибирск" выполнит несколько пусков ракет "Калибр" и "Оникс" - в том числе залповый пуск двумя типами.

- На середину ноября запланированы пуски крылатых ракет "Калибр-ПЛ" и "Оникс" из надводного и подводного положений. Один из них будет залповым, - рассказал ТАСС источник в кораблестроительной отрасли. Агентство не располагает официальным подтверждением этой информации.

В июне АПЛ "Новосибирск" вышла в море на заводские ходовые тесты. Глава "Севмаша" Михаил Будниченко рассказал, что вслед за ними начнутся госиспытания с тем, чтобы передать корабль флоту до конца 2021 года. АПЛ "Новосибирск" - первая серийная субмарина усовершенствованного проекта "Ясень-М". Ее главное оружие - крылатые ракеты "Калибр", "Оникс", а в недалекой перспективе и "Циркон".

Антон Валагин