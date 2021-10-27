Новую систему защиты для вертолетов создадут в России

Новую систему защиты для вертолетов разработают в России. Она защитит винтокрылые машины от опасного левого вращения и предупредит летчика, что он заходит за ограничения, предписанные протоколом.

Об этом сообщает пресс-служба компании "Навигатор", где и разрабатывают данную систему. Здесь объяснили, что левое вращение наблюдается в основном на этапах висения, взлета и посадки, при полетах на малых высотах. Причины левого вращения - отказы путевого управления, нарушение трансмиссии, неисправности промежуточного или хвостового редуктора. Все это может приводить к катастрофам.

Как добавил генеральный директор компании Сергей Бабуров, существуют техники пилотажа, которые позволяют выводить вертолет из вихревого кольца. Однако специалисты хотят, чтобы за безопасность отвечало не только умение пилота, но и сама система воздушного судна. Предполагается, что она предупредит пилота, когда он зайдет за ограничения, предписанные летным протоколом.

Новую систему разработают в 2022 году.

Светлана Цыганкова