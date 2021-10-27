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Интерфакс-АВН

Институт Дальнего Востока РАН и "Швабе" будут продвигать российские ноу-хау в странах АТР

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Холдинг Швабе
Холдинг Швабе.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"

Москва. 26 октября. ИНТЕРФАКС - Центр квантовой электроники холдинга "Швабе" и Институт Дальнего Востока Российской академии наук (ИДВ РАН) подписали соглашение с целью продвижения перспективных технологий и ноу-хау российских компаний в КНР и других странах Азии.

"В рамках соглашения НИИ "Полюс" заручился поддержкой ИДВ РАН в реализации своих инновационных проектов в Китае. Институт обеспечит информационное и аналитическое сопровождение в процессе их продвижения", - сказано в сообщении пресс-службы "Швабе", распространённом во вторник.

Стороны планируют проводить публичные и образовательные мероприятия, обмениваться информацией о перспективах азиатских рынков для компаний и инвесторов, содействовать участию российских инновационных компаний в целевых выставках в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Подписи в документе поставили и.о. директора ИДВ РАН Кирилл Бабаев и гендиректор НИИ "Полюс" Евгений Кузнецов.

НИИ "Полюс" имени Стельмаха - ведущий научный центр России в области лазерных технологий. Его разработки широко используются в системах навигации, высокочастотной связи, космической отрасли.

По словам Кузнецова, "Азия - регион со своей историей и своими традициями, и поэтому, предлагая совместные проекты, важно учитывать эти особенности". "Мы надеемся, что Институт Дальнего Востока окажет существенную поддержку в развитии сотрудничества российских компаний с партнерами в странах Восточной и Юго-Восточной Азии", - сказал Кузнецов, которого цитирует пресс-служба.

В свою очередь Бабаев отметил бурное развитие стран региона.

"У Института Дальнего Востока есть налаженные партнёрства. Учёные института владеют глубокой экспертизой и пониманием процессов в разных сферах экономики стран Восточной и Юго-Восточной Азии. Они находят интересные возможности для сотрудничества с этими странами", - сказал Бабаев, слова которого приведены в сообщении.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Компании
Швабе ОАО
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