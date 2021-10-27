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ЦАМТО

Ангола направила запрос Анкаре на закупку БЛА турецкого производства

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Источник изображения: Фото: rayhaber.com

ЦАМТО, 26 октября. Власти Анголы направили Анкаре запрос о возможности приобретения БЛА турецкого производства, которыми могут стать "Байрактар TB2", ранее проданные Марокко, Польше и Украине.

Согласно информации газеты Daily Sabah, об этом заявил 18 октября по итогам визита в Анголу в ходе турне по трем странам Африки президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Глава государства также сообщил об интересе ВС Анголы к закупке бронетранспортеров.

Впервые о заинтересованности в приобретении турецких БЛА заявил президент Анголы Жоау Лоуренсу во время своего визита в Турцию три месяца назад.

Как планируется, дальнейшие переговоры по приобретению беспилотных систем проведут министры обороны двух стран. Что касается оборонного сотрудничества с Анголой, Р.Эрдоган подчеркнул, что Турция готова оказать Анголе всевозможную помощь и продолжит поддерживать Анголу в ее борьбе с терроризмом.

Заявление руководства Анголы прозвучало на фоне растущего интереса к турецким БЛА после их успешного применения в международных конфликтах. Недавно было объявлено о продаже БЛА в Марокко и Эфиопию. За этим последовало заявление министра промышленности и технологий Мустафы Варанка о представлении Турцией предложения по поставке БЛА Великобритании, которая якобы "очень заинтересована" в покупке вооруженных дронов турецкого производства.

Украина и Польша также приобрели турецкие вооруженные БЛА, стоимость которых, по словам военных экспертов, ниже, чем у аналогов, производимых в Израиле, Китае и США.

Турецкое правительство использует растущий интерес в мире к вооруженным БЛА для увеличения экспорта и развития ОПК страны. В прошлом году ВС Турции применяли БЛА национального производства в Сирии и Ливии, где Анкара поддерживала действия правительства в Триполи в борьбе против Ливийской национальной армии генерала Халифы Хафтара. В Нагорном Карабахе БЛА применялись ВС Азербайджана.

По информации Ассоциации экспортеров Турции (TIM), общий объем экспорта предприятий оборонной и аэрокосмической промышленности Турции за первые три квартала 2021 года составил 2,109 млрд. долл., что на 38,7% больше, чем в прошлом году (1,52 млрд. долл.).

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