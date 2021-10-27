В военном технополисе "ЭРА" обсудили перспективы разработки инновационных научно-технических проектов

ЦАМТО, 26 октября. В Военном инновационном технополисе "ЭРА" прошла III научно-техническая конференция "Состояние и перспективы развития современной науки по направлению "Энергетика. Технологии, аппараты и машины жизнеобеспечения".

Конференцию открыл заместитель начальника технополиса по научной и образовательной деятельности, доктор технических наук, профессор, полковник Андрей Морозов. Он отметил, что конференция по данной тематике проводится в иннограде в третий раз. По его словам, это свидетельствует об актуальности предлагаемых к рассмотрению сообщений, уникальности представляемых проектов.

Мероприятие проведено посредством видеосвязи, доклады заслушаны по трем тематическим секциям. Свои научные труды на обсуждение вынесли 18 докладчиков – это руководители и представители органов военного управления, научно-исследовательских и образовательных организаций, предприятий оборонно-промышленного комплекса и ведущих высших учебных заведений России.

Состояние и перспективы развития источников и систем распределения энергии, систем жизнеобеспечения объектов Минобороны России обсудили на первой секции, возглавляемой представителем Военного института (инженерно-технического) Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В.Хрулева кандидата технических наук Павла Путилина. В своем выступлении он отметил проблемные вопросы, возникающие при внедрении современных решений в области систем и технологий жизнеобеспечения объектов военной инфраструктуры.

Участниками заседания проанализирована эффективность и намечены дальнейшие планы по применению источников распределительной генерации для электроснабжения энергоудаленных потребителей, технологии накопления энергии систем жизнеобеспечения Минобороны России, энергоэффективные теплоаккумулирующие материалы для объектов военной инфраструктуры.

На второй секции рассмотрены вопросы, связанные с состоянием и перспективами развития химмотологии топлива, масел, смазок и специальных жидкостей. Высоко оценен доклад начальника управления (химмотологии) 25-го Государственного научно-исследовательского института химмотологии Министерства обороны Российской Федерации доктора технических наук Дмитрия Маньшева. В своем выступлении он конкретизировал цели и приоритетные задачи импортозамещения в производстве горюче-смазочных материалов для вооружения и военной техники.

В третьей части конференции намечена стратегия развития и применения композитных материалов для элементов индивидуальной защиты и компонентов защиты вооружения, военной и специальной техники. Рассмотрены современные материалы для защиты новейших образцов военной техники, электропроводящие композиты на основе хлоропренового каучука модифицированные йодированными углеродными нанотрубками "Таунит-М", а также полимерные композиты, содержащие модифицированные йодом производные на основе оксида графена.

Участники конференции обменялись информацией о новых научно-технических проектах, обсудили варианты поиска партнеров для разработки перспективных технологий энергетики, аппаратов и машин систем жизнеобеспечения в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.