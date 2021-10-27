Мюнхенская конференция по безопасности пройдет в очном формате впервые за два года

БЕРЛИН, 26 окт - РИА Новости. Мюнхенская конференция по безопасности 18-20 февраля 2022 года впервые за два года пройдет в очном формате, сообщает агентство ДПА со ссылкой на председателя конференции по Вольфганга Ишингера.

Как сообщается, из-за пандемии коронавируса количество участников будет ограничено. Ишингер ожидает, что будущее новое правительство ФРГ изложит на конференции свою внешнеполитическую повестку.

"Я твердо уверен, что будущий федеральный канцлер захочет использовать возможность выступить там. То же можно сказать о министре иностранных дел и министре обороны, а также других членах кабинета", - заявил политик.

По мнению председателя конференции, потребность в личном общении на мероприятиях такого формата велика, так как речь часто идет о "деликатных вопросах".

В этом году Мюнхенская конференция проходила в формате онлайн-мероприятия.