Координаты Warspot: экраноплан «Лунь»

В середине 1960-х годов специалисты конструкторского бюро (КБ) Р.Е. Алексеева начали работу над экспериментальным экранопланом — судном на динамической воздушной подушке, способным перемещаться на малой высоте (буквально несколько метров) от поверхности за счёт экранного эффекта. Суть этого эффекта в общих чертах заключается в том, что воздушные массы, распространяемые от крыла, достигают поверхности (земли, воды, снежного покрова или льда), отражаются от неё и возвращаются к экраноплану, благодаря чему под крылом аппарата создаётся область повышенного давления. Это увеличивает подъёмную силу крыла и уменьшает его аэродинамическое сопротивление набегающему воздушному потоку. У экранопланов существуют как плюсы (например, высокая живучесть, малозаметность для радаров и независимость от аэродромов), так и минусы (в частности, низкая манёвренность и высокий расход топлива). В наши дни будущее экранопланов видится в области грузоперевозок, в том числе военных, и спасения людей в море, однако широкого распространения в мире аппарат так и не получил.

Тем не менее 45 лет назад создание экраноплана являлось в СССР перспективным направлением работы. Детище КБ Алексеева было готово в 1966 году под названием КМ — «корабль-макет». Правда, в его случае дальше испытаний, которые продолжались 14 лет, дело не пошло. В 1980 году КМ потерпел аварию в Каспийском море и затонул. Зато он послужил основой для разработки в стенах того же КБ экраноплана-ракетоносца проекта 903 «Лунь», предназначавшегося для поражения надводных кораблей водоизмещением до 20 000 т. Строительство экраноплана началось в 1983 году. Спущенный на воду через три года аппарат имел 73,8 м в длину, 19,2 м в высоту, две артиллерийские установки с 23-мм авиационными пушками ГШ-23 и нёс шесть противокорабельных крылатых ракет ЗМ-80 «Москит». Размах его крыла достигал 44 м, он мог подниматься над водой до 3 м и развивать скорость до 500 км/ч, дальность его плавания составляла 2000 км, а экипаж насчитывал десять человек. В 1991 году «Лунь» прошёл все испытания и был зачислен в состав Каспийской флотилии. На этом, собственно, его история и закончилась, так как с распадом СССР экраноплан был законсервирован в сухом доке завода «Дагдизель» в Каспийске.

«Лунь» в сухом доке, 2009 год. Источник изображения: igor113.livejournal.com

Вполне вероятно, что у этой истории не было бы счастливого конца, если бы не настойчивость активистов, убедивших министерство обороны и местные власти в том, что «Лунь» необходимо сохранить. В июле 2020 года его морем отбуксировали из Каспийска в Дербент и вытащили на берег. В скором будущем экраноплан станет одним из экспонатов строящегося в городе парка «Патриот».

«Лунь» на мелководье Каспийского моря. Источник изображения: facebook.com

Планировалось, что «Лунь» будет первым из восьми запланированных кораблей проекта 903, однако в действительности он оказался единственным, чьё строительство завершилось. До распада Советского Союза началась работа над ещё одним экранопланом, получившим название «Спасатель», однако в 1990-х годах все процессы были остановлены, а сегодня законсервированный аппарат находится в Нижнем Новгороде.