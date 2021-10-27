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РИА Новости

Глава Минобороны Японии Киси назвал действия российских и китайских судов демонстративным

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Вид с сопки "Орлиное гнездо" на Амурский залив во Владивостоке
Вид с сопки "Орлиное гнездо" на Амурский залив во Владивостоке.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

ТОКИО, 26 окт – РИА Новости. Глава министерства обороны Японии Нобуо Киси выразил мнение о "демонстративном" характере совместного прохода российских и китайских военных судов через проливы Цугару и Осуми.

"Это – первая столь масштабная и столь продолжительная операция. Данные действия не являются чем-то обычным. Есть предположение, что это может быть демонстративной акцией, направленной на Японию", - цитирует слова министра агентство Киодо.

Киси также отметил, что "не остается никаких сомнений в том, что ситуация по безопасности вокруг Японии становится все более сложной".

Во вторник глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что Токио выразил России и Китаю свою обеспокоенность предпринимаемыми ими действиями.

В минувшую субботу японское министерство обороны сообщило, что 10 военных кораблей России и Китая прошли через пролив Осуми, а "в 10.00 (04.00 мск) в 130 километрах к югу от островов Дандзе префектуры Нагасаки были зафиксированы взлет и посадка вертолета с палубы китайского эсминца". В связи со взлетом и посадкой палубного вертолета были подняты истребители воздушных сил самообороны страны.

Также ранее сообщалось, что российские и китайские корабли прошли по проливу Цугару, а пять китайских и пять российских кораблей спустились к восточной стороне острова Хонсю. В четверг 21 октября в районе архипелага Идзу с одного из китайских кораблей и с российского корабля также поднялись по одному вертолету.

До этого, 18 октября, 10 китайских и российских кораблей прошли через пролив Цугару, отделяющий основной остров Хонсю и самый северный остров Хоккайдо. Пролив является международным, поэтому проход по нему иностранных судов, в том числе и военных, разрешен международным правом. Однако в Японии обратили внимание на то, что это первый совместный проход российских и китайских военных кораблей. Затем корабли обогнули остров Хонсю. Во время взлетов вертолетов воздушное пространство Японии нарушено не было. Также военных корабли России и Китая не нарушали морское пространство Японии.

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