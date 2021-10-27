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РИА Новости

Черноморский флот провел ракетные стрельбы комплексов "Бал" и фрегата "Адмирал Григорович"

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Береговой ракетный комплекс (БРК) "Утес" в ходе тактических учений ЧФ РФ в Крыму
Береговой ракетный комплекс (БРК) "Утес" в ходе тактических учений ЧФ РФ в Крыму.
Источник изображения: © РИА Новости / Василий Батанов

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости. Экипаж фрегата "Адмирал Григорович" Черноморского флота (ЧФ) провел совместные ракетные стрельбы с боевыми расчетами береговых противокорабельных комплексов БПРК "Бал" и "Утес".

"В ходе учения после запуска ракеты-мишени "Прогресс" из пусковых установок комплекса "Утес" боевой расчет противовоздушной обороны фрегата "Адмирал Григорович" обнаружил и взял на сопровождение воздушную цель. Применив зенитный ракетный комплекс "Штиль" воздушная цель была успешно поражена на дистанции более 40 километров", — говорится в сообщении пресс-службы ЧФ.

Кроме того, команда БПРК "Бал" во время маневров уничтожила корабельную группу условного противника на дальних и ближних рубежах поражения, а впоследствии выполнила нормативы по смене стартовых позиций и пополнению боезапаса.

Для обеспечения безопасности морской полигон в акватории Черного моря закрыли для судоходства. Для этого ЧФ задействовал 20 боевых и вспомогательных кораблей.

Минобороны приняло на вооружение береговые комплексы "Бал" в 2008 году. Они оснащены противокорабельными ракетами Х-35 (У) и предназначены для контроля территориальных вод и проливных зон, защиты военно-морских баз и другой инфраструктуры.

БРК "Утес" заступил на боевое дежурство в 1972 году, его обновили в 2016-м. Вооружен ракетами П-35. Ранее сообщалось, что комплекс могут модернизировать для пусков сверхзвуковых ПКР "Оникс".

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Продукция
Бал РК
П-800 Оникс
Х-35
Проекты
1135 Буревестник
Военные учения
ЧФ
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