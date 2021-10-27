Новый гусеничный робот с дронами-камикадзе для армии США.

В начале октября 2021 года американская General Dynamics Land Systems (GDLS) продемонстрировала макет своего необитаемого гусеничного транспортного средства TRX, сконфигурированного, как уникальная мобильная пусковая платформа для 50 барражирующих боеприпасов Switchblade («Складной нож»), обычно называемых «дронами-камикадзе». Это сообщение последовало за новостями о том, что в ходе предстоящих в 2022 году экспериментальных учений армия США планирует испытать версии гусеничного робототехнического комплекса TRX вместе с беспилотными аппаратами от компаний Howe&Howe Technologies, Pratt Miller и QinetiQ. Концепт гусеничного робота TRX был продемонстрирован в период с 11 по 13 октября 2021 года на главной ежегодной конференции Ассоциации армии США (AUSA) в Вашингтоне. Впервые же GDLS представила TRX на семинаре AUSA годом ранее. Проект TRX реализуется в официальном партнерстве с производителем дронов-камикадзе компанией AeroVironment.

Гусеничный робот TRX с ПУ дронов-камикадзе и «привязанным» квадрокоптером

Выставленный в AUSA в этом году TRX имеет два блока по 13 пусковых труб для БПЛА Switchblade 600 и два модуля по 12 труб для запуска более легких БПЛА Switchblade 300. Робототехнический комплекс также оснащен соединенным («привязанным») с машиной квадрокоптером, который убирается внутрь корпуса, когда он не используется.

Согласно публикациям, представленная конфигурация рассматривается, как значимая комбинацией средств разведки и нанесения органического удара в относительно небольшом и мобильном корпусе, который может использоваться в условиях очень высокого риска. Боевая ценность TRX базируется на барражирующих боеприпасах типа Switchblades, которые, в отличие от более традиционных дронов и ракет, способны вести передовую разведку или иным образом искать потенциальные цели, а затем, по необходимости, непосредственно атаковать их.

БПЛА Switchblade от AeroVironment

Семейство БПЛА Switchblade от AeroVironment, как и многие барражирующие боеприпасы, имеет в управляющем контуре оператора, который через электронно-оптические и инфракрасные камеры в носу дрона «видит» поле боя. Наряду с тем, что беспилотники могут быть направлены в определенные районы патрулирования (барражирования) и автоматически отслеживать обозначенные цели или даже наносить удары по выбранным координатам, оператор также может вручную вносить тонкие корректировки в их курс. Это не только увеличивает точность системы, но и гарантирует дополнительную безопасность, предлагая операторы возможность прервать удар в случае изменения обстановки (например, при внезапном появлении невинных посторонних в районе цели). Компания AeroVironment сообщала об улучшении автономных возможностей своих дронов-камикадзе в будущем. В частности, за счет формирования оперативных групп БПЛА с общей сетью для совместных действий в качестве роя.

Точное предназначение «привязного» квадрокоптера в этой конкретной презентации TRX полностью не ясно. Предполагается, что он может выполнять функции ретранслятора, позволяя гусеничному роботу действовать вдали от оператора. Эта опция может оказаться особенно полезна для расширения досягаемости канала передачи данных до его дронов-камикадже или даже для обеспечения возможности подключения в городских условиях и на возвышенностях. Оснащение этого «привязанного» беспилотника набором видеодатчиков также позволит вести локальное наблюдение за самим TRX. Если бы его можно было «отвязать», размышляют эксперты, квадрокоптер мог бы оказывать помощь в поиске потенциальных целей, особенно тех, которые скрываются за укрытиями.

По заключению специалистов, полный пакет опций гусеничного робота дает даже относительно небольшим подразделениям на больших дальностях значительную огневую мощь высокой точности против различных угроз, включая те, которые находятся вне прямой видимости. Он также позволяет им значительно повысить осведомленность о ситуации на поле боя. Тот факт, что система необитаема, означает, что она может действовать в чрезвычайно опасных районах, впереди дружественных сил.

Как отмечают в GLDS, представленный боевой гусеничный робот – это всего лишь одна из возможных конфигураций TRX, который предлагается как модульная платформа, легко перенастраиваемая в соответствии с требованиями заказчика. Примечательно, что ранее GDLS демонстрировала менее сложную концепцию платформы запуска барражирующих боеприпасов с тремя ПУ на восемь ячеек для Switchblade 600 и двумя ПУ на шесть ячеек для Switchblade 300 на простой плоской платформе.

Гусеничный робот TRX с плоской верхней платформой

Согласно сайту GDLS, концепция TRX отличается инновационным мышлением, начиная от дизайна его искусственного интеллекта до усовершенствованных, легких материалов и гибридно-электрической силовой установки. Машина позиционируется в качестве вспомогательной технологии для множества критических ролей на поле боя: прямой и навесной огонь, автономное пополнение запасов, преодоление сложных препятствий, системы противодействия БПЛА (C-UAS), РЭБ, разведка и другие боевые задачи.

Конструкция гусеничного робота разработана в соответствии с условиями конкурса армейских боевых средних роботов (Robotic Combat Vehicle-Medium, RCV-M). В его рамках ведется отбор наземного необитаемого транспортного средства массой от 10 до 20 тонн. Сообщается, что, в конечном итоге, конкурс выиграла компания Howe&Howe с моделью M5. Это более раннее транспортное средство, известное как GD-TL-1, имело башню RT40 от норвежского подрядчика «Конгсберг», которая оснащалась 30-мм автоматической пушкой XM813 и спаренным 7.62×51-мм пулеметом M240, и ранее обозначалась как MCT30, или M5.

Прототип RCV-M от Howe&Howe

Как уже отмечалось, в TRX используется гибридно-электрическая силовая установка, которая, согласно рекламе, обеспечивает лучшую экономию топлива, а также более тихое передвижение на более низких скоростях по сравнению с конструкциями аналогичного размера с традиционными двигателями внутреннего сгорания. GDLS также показала версии своей беспилотной машины с облегченными металлическими гусеницами и гусеницами с резиновой лентой. Утверждается, что последние предлагают определенные преимущества в производительности, обслуживании и логистике по сравнению с традиционными изделиями из металла. В прошлом в GDLS заявляли, что TRX обладает скоростью, необходимой для того, чтобы действовать согласовано с существующими армейскими колесными и гусеничными бронемашинами из семейств «Страйкер» и «Брэдли».

Гусеничный робот TRX является полуавтономным. Он может следовать различным общим инструкциям оператора, таким как отслеживание путевых точек или иная самостоятельная навигация к выбранному пункту назначения. Пользователь также сможет дистанционно взаимодействовать с любой полезной нагрузкой, которую несет боевой робот (например, сенсорные системы или оружие). Его большая плоская верхняя платформа также может использоваться для обычной транспортировки грузов по полю боя.

Несмотря на то, что TRX проиграл первоначальное соревнование в классе RCV-M, армия США планирует в 2022 году испытать четыре таких робота в ходе более крупного эксперимента в Форт-Худ (шт. Техас). Не сообщается, как они будут сконфигурированы для этих тестов. Вместе с тем, в текущем 2021 году GDLS продемонстрировала один из вариантов в грузовой конфигурации во время армейских испытаний в Форт-Беннинге (шт. Джорджия).

Модель RCV-L от компаний QinetiQ от Pratt Miller

Класс RCV-M – один из трех уровней наземных робототехнических комплексов, которые армия США планирует приобрести в ближайшие годы для использования в различных целях. Компании Pratt Miller и QinetiQ и их экспедиционный модульный автономный аппарат (также примет участие в учениях в Форт-Худ в 2022 году) выиграли первоначальный конкурс прототипа в классе RCV-Light весом менее 10 тонн. Армия США еще не приступила к поиску подходящих тяжелых машин в категории RCV-Heavy, которые будут больше похожи на беспилотный легкий танк с весом от 20 до 30 тонн. Кроме того, ожидалось, что после завершения начальных испытаний конструкций класса RCV-M, таких как Ripsaw и TRX, армия объявит новый конкурс на приобретение парка машин этого класса для фактического оперативного использования. В настоящее время, инженеры GDLS продолжают самостоятельно совершенствовать свой проект с прицелом борьбы за этот будущий контракт, а также из расчета предложить платформу любым другим заинтересованным покупателям.

Боевые роботы TRX (слева) и Katalyst NGEA (справа) в зале AUSA 2021

Источники полагают, что в перспективе GDLS будет использовать для других проектов общую философию конструкции и опыт, полученный при разработке и производстве гусеничного робота TRX. На конференции AUSA в 2021 году компания также представила более крупную модульную концепцию боевого робота под обозначением Katalyst NGEA (Next Generation Electronic Architecture, или электронная архитектура нового поколения), который больше похож на легкий танк. Утверждается, что его новая открытая архитектура модульного и масштабируемого оборудования и программного обеспечения значительно влияют на эффективность боевых действий за счет повышения оперативной мобильности (обход препятствий, планирование маршрута), летальности (обнаружение объектов, их идентификация, автоматическая приоритезация целей) и живучести (ситуационная осведомленность на 360 градусов, «прозрачная броня», анализ местности).

В целом зарубежные военные эксперты полагают, что гусеничный робот TRX, как и Katalyst, лишь подчеркивает растущий интерес к необитаемой технике в армии США, в целом.

По материалам ресурса thedrive.com/the-war-zone