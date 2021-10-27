Yahoo News Japan (Япония): проход китайско-российской военной эскадры через японские проливы абсолютно законен

Японские юристы: проход китайско-российской военной эскадры японскими проливами Цугару и Осуми абсолютно законен. Они являются свободным морским пространством. Это законодательство было принято в Японии в 1977 для свободы передвижения ядерных военно-морских сил США. Теперь оно бьет по самой Японии. За что боролись!

18 октября совместная китайско-российская военная эскадра в составе 10 кораблей, в том числе 5 ракетных эсминцев ВМС Китая и 5 эсминцев ВМФ России с судами обеспечения прошла через пролив Цугару (пролив Цугару - Сангарский - пролив между японскими островами Хонсю и Хоккайдо, соединяет Японское море с Тихим океаном. Ширина пролива 18-110 км, длина - 96 км - Прим. Иносми).

Пролив Цугару используется для международного судоходства, и военные корабли тоже могут проходить через него, но совместный одновременный проход через пролив боевой группы китайских и российских кораблей осуществлен впервые и привлек значительное внимание как в Японии, так и у международной общественности.

Что касается правового статуса пролива Цугару, то его особенностью является то, что территориальные воды Японии, которые должны по международным законам составлять до 12 морских миль, в этом проливе в одностороннем порядке сужены до 3 морских миль в соответствии с японским законом о территориальных водах, и определены этим законом как "особая морская зона, или район". Не секрет, что в японском обществе раздается много голосов в пользу отмены указанного закона о 3-мильной "особой морской зоне" Японии в проливе Цугару.

Я хотел бы объяснить, почему в проливе Цугару установлен особый правовой режим, который ограничивает территориальные воды Японии всего 3 морскими милями, и каковы его преимущества и недостатки.

Что такое "Международный пролив" согласно Конвенции ООН по морскому праву?

Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву (UNCLOS), также известная как Морской Устав, была принята в 1992 году. До тех пор ширина территориальных вод не была установлена единообразно (хотя было широко принято устанавливать ее равной 3 морским милям), и когда в Конвенции было определено, что она может быть установлена в максимально пределах до 12 морских миль, оказалось, что в 116 международных проливах, в которых было разрешено свободное международное судоходство, международные воды стали территориальными водами прибрежных государств.

Что касается национальных территориальных вод, то в них разрешен только мирный проход иностранных судов, свободные полеты самолетов и других летательных аппаратов через это воздушное пространство не разрешены. В случае мирных проходов через эти воды все иностранные суда должны принимать максимальные меры к тому, чтобы не нарушить законные права соответствующего прибрежного государства.

Поэтому военно-морские державы, такие как Соединенные Штаты и тогдашний Советский Союз, настаивали на том, чтобы судоходство в международных проливах было обозначено в Конвенции максимально широко, потому что в противном случае ущемлялись бы их военно-стратегические интересы и свобода мореплавания. С другой стороны, расширительное толкование судоходства в морских проливах серьезно ограничило бы интересы многих расположенных на их берегах стран, таких, как Малайзия, Индонезия, Испания, Марокко, Филиппины, Кипр и т.д.

В этой связи был выработан компромисс в виде положения о "Праве транзитного прохода" иностранных судов по международным проливам. В части 3, разделе 2, статье 38, пункте 1 Конвенции оговаривается "право транзитного прохода", которое предусматривает следующее.

"Все суда и летательные аппараты пользуются правом транзитного прохода, которому не должно чиниться препятствий, за исключением того, что, если пролив образуется островом государства, граничащего с проливом, и его континентальной частью, транзитный проход не применяется, если в сторону моря от острова имеется столь же удобный с точки зрения навигационных и гидрографических условий путь в открытом море или в исключительной экономической зоне".

Таким образом, в международном проливе, соединяющем открытые моря (включая их экономические зоны), всем кораблям и самолетам предоставляется право транзитного прохода.

Однако даже до того, как была принята Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву, мирный проход военных кораблей в международных проливах, в отличие от территориальных вод, был разрешен. С принятием Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву эта норма превратилась в более сильное морское правило.

Право "безвредного" плавания иностранных судов признается даже в пределах территориальных вод иностранных государств (статья 17 Конвенции), а поскольку право транзитного прохода не оговаривается условием "безвредности", им может пользоваться даже, например, подводная лодка, находящаяся в подводном положении

Что такое "особая морская зона" в проливе Цугару?

До сих пор автор объяснял положения о международных проливах и транзитных проходах на основе Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву. Но парадокс заключается в том, что в территориальных водах Японии международных проливов в строгом смысле этого слова нет.

Согласно "Закону о территориальных водах Японии", принятому в 1977 году, в пяти проливах - проливе Соя (Лаперуза), проливе Цугару (Сангарский), Восточном и Западном Цусимских проливах и проливе Осуми, которые используются для международного судоходства, ширина территориальных вод установлена в 3 морских мили и эти воды обозначены как "особые морские зоны, или районы". А все, что находится в проливах дальше них, по существу составляет открытое морское пространство. Оно может свободно использоваться для международного судоходства и не подпадает под определение "международного пролива" (статья 36 Конвенции).

В основе такого режима проливов, находящихся между островами Японского архипелага и в его акватории, лежит идея о том, что как морская нация Япония в своих национальных интересах должна в максимальной степени гарантировать свободное плавание по окружающим морям и океанским просторам.

Поскольку территориальные воды Японии в указанных выше пяти морских проливы ограничены 3-мильной полосой от базовой береговой линии, и поскольку все остальное пространство в этих проливах по существу является открытым морем, здесь могут свободно ходить иностранные военные корабли, в том числе и их группы, как и произошло в случае последних проходов по этим проливам совместной китайско-российской эскадры.

Если бы положение об "особых морских районах" в японском законодательстве было бы своевременно упразднено и японские территориальные воды в таких проливах как, например, пролив Цугару, были бы расширены до 12 морских миль, то они стали бы международными проливами и подпадали бы под действие Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, в результате чего проход по ним осуществлялся бы в соответствии с ней. Между прочим, тогда иностранные суда, в том числе и военные, могли бы осуществлять проходы уже по всему пространству проливов.

Осуществленное Японией умышленное ограничение своих территориальных вод в проливах до 3 морских миль дает определенное преимущество, заключающееся в том, что область внутри пролива, по которой могут свободно перемещаться иностранные суда, может быть ограничена.

Кроме того, не превращая свои проливы в международные, и ограничивая территориальные воды в них тремя морскими милями, Япония получает выгоды с точки зрения определения своих прилегающих вод, исключительной экономической зоны и т.д. Одновременно она приобретает выгоды и в таможенных и финансовых вопросах, а также наложения при необходимости ограничений на разведку и разработку своих био- и акваресурсов.

Однако на момент вступления в силу закона о территориальных водах Японии Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву еще не существовала, и японское правительство еще не знало, какие нормы по ширине территориальных вод будут приняты в будущем.

Следует особо отметить, что в 70-х годах важным мотивом для определения Японией 3-мильной ширины своих территориальных вод в проливах (особых морских районов) являлся атомный вопрос. Устанавливая свои территориальные воды в проливах в 3 мили, японское правительство объясняло это общественности тем, что страна придерживается "трех неядерных" принципов и не может допустить, чтобы в ее территориальные воды заходили атомные суда. Пусть они ходят формально международными водами. В последнее время появилось много информации о том, что речь тогда шла об американских ядерных подводных лодках, которые активно ходили по японским проливам и должны были иметь свободу для маневра "вне японских территориальных вод".

Как бы то ни было, в то время установление ширины японских территориальных вод в проливах обосновывалось именно этими соображениями. О тайных договоренностях с американцами по поводу 3-мильной зоны сообщало в июне 2009 года информационное агентство Kyodo Tsushin.

С другой стороны, можно допустить, что в отношении японских проливов лучше был бы не режим открытого моря, а режим признанных международным сообществом полноценных "международных проливов", в которых действовали бы соответствующие международные правила мореплавания и "транзитных проходов". По Морскому Уставу государства, граничащие с проливами, не могут препятствовать или приостанавливать транзитный проход кораблей (статья 44 Конвенции), но поскольку они имеют суверенитет над своими территориальными водами, они могут при соблюдении определенных процедур устанавливать морские коридоры и предписывать схемы разделения движения для судоходства в проливах, когда это необходимо для содействия безопасному проходу судов (статья 41). Прибрежные государства могут принимать законы и правила, относящиеся к транзитному проходу через проливы, в отношении: безопасности судоходства и регулирования движения судов; предотвращения, сокращения и сохранения под контролем возможных загрязнений; охраны био- и акваресурсов и защиты рыболовства. Эти государства могут принимать законы и установления касательно таможенных, финансовых и иммиграционных и санитарных вопросов. Они могут требовать и в необходимых случаях принуждать иностранные суда, осуществляющие, транзит, к соблюдению этих законов и установлений (статья 42).

С учетом наличия у граничащих с проливами суверенных государств таких достаточно широких полномочий, возникает вопрос о том, разумно ли какому-то прибрежному государству отказываться от них и превращать пролив, на берегах которого оно лежит, в открытое море.

Учитывая, что в последнее время Китай стал проявлять чрезвычайную активность в Южно-Китайском море и вокруг островов Сэнкаку, Япония, которая, как и прежде, настаивает на свободе судоходства в регионе, должна тщательно продумать все плюсы и минусы своей позиции, исходя из того, что страна является объектом, по которому китайские суда имеют право свободного прохода. Именно с учетом этих обстоятельств Япония и должна выработать свою перспективную позицию.

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Ёсикадзу Тагами - выпускник юридического факультета престижного университета "Васэда", доктор политологии Лондонского университета, старший научный сотрудник одного из основных японских "мозговых центров" - Научно-исследовательского института проблем стратегической безопасности (SSRI). Автор многих книг, в т.ч. "Японская конституция, не могущая защитить японский народ".

Ёсикадзу Тагами (Yoshikazu Tagami)