Береговые комплексы и фрегат ЧФ провели совместные стрельбы

Из установок комплекса "Утес" была пущена ракета-мишень "Прогресс", отмечается в сообщении пресс-службы Черноморского флота

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 октября. /ТАСС/. Экипаж фрегата "Адмирал Григорович" Черноморского флота провел совместные ракетные стрельбы с боевыми расчетами береговых противокорабельных ракетных комплексов "Бал" и "Утес", говорится в сообщении пресс-службы ЧФ.

"Расчеты береговых противокорабельных ракетных комплексов "Бал" совместно с расчетом берегового противокорабельного комплекса шахтного базирования "Утес" Черноморского флота выполнили ракетные стрельбы в ходе проведения совместного учения с отрядом кораблей флота по плану итоговой проверки за летний период обучения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что из установок комплекса "Утес" была пущена ракета-мишень "Прогресс". После этого боевой расчет противовоздушной обороны фрегата "Адмирал Григорович" обнаружил и взял на сопровождение воздушную цель. Применив зенитный ракетный комплекс "Штиль", черноморцы успешно поразили воздушную цель на дистанции более 40 километров.

Добавляется, что также в рамках учений расчеты БПРК "Бал" отработали действия по уничтожению корабельной группы условного противника на дальних и ближних рубежах поражения с последующим выполнением нормативов по смене стартовых позиций и пополнению боезапаса пусковых установок.

По данным пресс-службы, в целях безопасности морской полигон в акватории Черного моря, в котором проводились ракетные стрельбы, был закрыт для судоходства. Для этого были привлечены порядка 20 боевых кораблей и вспомогательных судов Черноморского флота.