СМИ узнали о готовящемся залпе АПЛ «Новосибирск» крылатыми ракетами

Пуски крылатых ракет «Оникс» и «Калибр-ПЛ», в том числе один залповый, с атомной подводной лодки (АПЛ) «Новосибирск» проекта 885М (шифр «Ясень-М») запланированы на середину ноября. Об этом во вторник, 26 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли.

«По программе госиспытаний «Новосибирска» на середину ноября предусмотрены пуски крылатых ракет «Оникс» и «Калибр-ПЛ» как с надводного, так и с подводного положения. Среди них один будет залповым», — уточнил он.

«Известия» не располагают официальным подтверждением данной информации.

4 октября Минобороны сообщило о двойном тесте гиперзвуковой ракеты морского базирования. Пресс-служба ведомства распространила видео пуска гиперзвуковой ракеты «Циркон» с подводной лодки «Северодвинск», идущей в надводном положении. Позже в тот же день представители Минобороны заявили о втором успешном испытании из подводного положения с глубины 40 м. Обе стрельбы с борта атомного подводного крейсера проекта 885 «Ясень» были выполнены в темное время суток. Была обстреляна учебная мишень в Баренцевом море. Как рассказали «Известиям» источники в Министерстве обороны, проведенные испытания подтвердили заданные параметры комплекса.