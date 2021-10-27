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Известия.ru

Космонавты отработают выход в открытый космос в виртуальной реальности

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Источник изображения: Фото: Роскосмос/roscosmos.ru

Система виртуальной реальности «Одиссей»‎, разработанная ракетно-космической корпорацией (РКК) «Энергия»‎ (входит в «Роскосмос»), будет использоваться для тренировок выхода в открытый космос с ноября. Об этом 26 октября сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего инженера «Энергии»‎ Дмитрия Ахмедова.

«31 октября закрываются контракты, с ноября мы вводим эту систему в эксплуатацию»‎, — сказал Ахмедов на полях 72-го Международного астронавтического конгресса в Объединенных Арабских Эмиратах.

По его словам, в тренажере пока не прорисован присутствующий в составе российского сегмента МКС новый многофункциональный лабораторный модуль «Наука», но его модель появится в системе к марту следующего года.

Ранее, 25 сентября, сообщалось, что российские космонавты могут установить рекорд по числу выходов в открытый космос с МКС в 2022 году. Согласно программе космических полетов, их будет девять. Часть космических работ будет связана с дооснащением модуля «Наука» (прибыл на МКС в июле 2021) и узлового модуля «Причал» (запуск в ноябре 2021).

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