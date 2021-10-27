Систему VR-реальности "Одиссей" для тренировок космонавтов введут в эксплуатацию в ноябре

На данный момент в тренажере не прорисован новый многофункциональный лабораторный модуль "Наука", но его модель появится в ближайшее время, отметил ведущий инженер РКК "Энергия" Дмитрий Ахмедов

ДУБАЙ, 26 октября. /ТАСС/. Разработанная Ракетно-космической корпорацией (РКК) "Энергия" (входит в Роскосмос) система виртуальной реальности "Одиссей" для тренировок выхода в открытый космос будет введена в эксплуатацию в ноябре, а модуль "Наука" появится в ней до марта. Об этом сообщил ТАСС ведущий инженер РКК "Энергия" Дмитрий Ахмедов.

"31 октября закрываются контракты, с ноября мы вводим эту систему в эксплуатацию", - сказал Ахмедов на полях 72-го Международного астронавтического конгресса в Дубае.

Он отметил, что на данный момент в тренажере не прорисован новый многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука", но его модель появится в ближайшее время. "Я надеюсь, что [появится] к марту, даже раньше. У нас в январе будут выходы на МЛМ, и нам нужно успевать", - подчеркнул ведущий инженер РКК "Энергия".

Тренажер используется перед подготовкой выхода космонавтов в открытый космос.

Ранее сообщалось, что РКК "Энергия" (входит в Роскосмос) представила на стенде Роскосмоса на Международном астронавтическом конгрессе в Дубае систему виртуальной реальности "Одиссей", при помощи которой у посетителей есть возможность почувствовать себя космонавтом, работающим в открытом космосе на МКС.

72-й Международный астронавтический конгресс проходит во Всемирном торговом центре Дубая с 25 по 29 октября под эгидой Международной федерации астронавтики. В мероприятии примут участие главы космических агентств разных стран, представители космической отрасли, производители оборудования и ученые, специализирующиеся на связанных с космосом проблемах. Специалисты представят свои достижения и обсудят планы будущих миссий по освоению космоса.