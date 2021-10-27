Спортивный «Олимп» России

В 2017 году в компании «ЦНИИТОЧМАШ» начали выпускать доработанный испытательный патрон, что позволило отказаться от импорта

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (входит в госкорпорацию «Ростех») исторически является ведущим предприятием в стране, занимающимся разработкой патронов для стрелкового спорта высших достижений. История создания спортивных малокалиберных патронов высокого класса началась в середине 40-х годов прошлого века. И за этим – уникальные работы лучших специалистов коллектива.

В 1960 году в институте организован отдел № 38, на который были возложены функции головного отдела отрасли в области создания и дальнейшего повышения технических характеристик спортивных патронов, оснащения ими сборных команд СССР. Именно здесь были созданы конкурентоспособные отечественные патроны «Олимп» калибра 5,6 миллиметра для стрельбы в различных упражнениях на ответственных международных соревнованиях, с ними наши спортсмены победили в медальном зачете XXII Олимпийских игр в Москве. Благодаря разработкам ЦНИИТОЧМАШа советскими и российскими спортсменами завоевано свыше 250 медалей, поставлено более 150 европейских, мировых и олимпийских рекордов.

Но все это уже история. Реальность такова, что для поддержания имиджа патронов серии «Олимп», их конкурентоспособности в спорте высших достижений и для обеспечения требований в точности стрельбы к современным патронам высокого класса в институте необходимо совершенствовать производство и модернизировать технологическое оборудование. Об этом мы поговорили с Валерием Почукаевым, ведущим инженером-технологом отдела главного технолога, и Алексеем Багровым, кандидатом технических наук, бывшим начальником отдела № 38, а сейчас старшим мастером отдела баллистических и специальных испытаний.

Ювелирная работа

“Благодаря разработкам ЦНИИТОЧМАШа советские и российские стрелки завоевали свыше 250 медалей, поставили более 150 европейских, мировых и олимпийских рекордов”

«Мы все время говорим: «Наш патрон «Олимп» всем патронам патрон!». Он действительно хорош. Но жизнь идет вперед, растут требования к качеству оружия, а мы практически по точности изготовления элементов патрона, его сборке, автоматизации контроля не продвинулись вперед. Делаем хорошую продукцию, за которую не стыдно, но на уже морально устаревшем оборудовании, – рассказывает Валерий Почукаев. – Этот малокалиберный патрон – единственный в своем роде, детище всего института. Мы приобретаем латунную ленту на гильзу, свинец на изготовление проволоки, порох, компоненты для ударного состава и смазок. Все остальное делается в ЦНИИТОЧМАШе. С нуля. На оборудовании, разработанном, сделанном и поддерживаемом в рабочем состоянии также нашими специалистами. Это, например, компактный автомат для штамповки пуль, линия снаряжания патронов, полуавтомат дозировки ударного состава, линия капсюлирования гильз и другое».

«Высококачественный малокалиберный патрон – ювелирное изделие в боеприпасах, – поддерживает мнение коллеги Алексей Багров. – Еще в 1946 году в СССР назрела необходимость довести до ума малокалиберный патрон для спорта. В том числе занимался этим 23-й отдел. А в 1960-м был создан отдел № 38, где лучшие специалисты работали над этой проблемой. Например, Клавдия Макарова – замечательный профессионал, которая всю жизнь занималась кучностью, была ведущим специалистом.

Нас сейчас называют цехом, производством. Цех – это где есть пакет конструкторской документации, есть технологии, на основании которых делают что-то. У нас иначе. Мы являемся и разработчиками, и держателями конструкторской документации, и производителями. Институт был и остается единственным производителем элитных патронов для обеспечения сборных команд Советского Союза и России».

И постоянно совершенствовали

«Наработки конструкторских и технологических решений, обеспечивавших высокие технические результаты стрельбы, накапливались годами, – продолжает Валерий Почукаев. – Инженеры отдела постоянно проводили мониторинг лучших зарубежных патронов, ставя перед собой задачу ни в чем не уступать им в точности изготовления деталей. Изучали материалы гильз и пуль зарубежных патронов, химические составы баллистических смазок, определяли с коллегами оптимальные характерные внутрибаллистические и внешнебаллистические параметры выстрела.

Большое внимание уделялось изучению импортных порохов и ударных составов зарубежных аналогов. Так, при подготовке к Олимпиаде-80 отработан и поставлен на производство новый пироксилиновый порох ВУС, который имеет высокие и стабильные баллистические характеристики, обеспечивая высокую полноту сгорания с целью уменьшения загрязненности канала ствола продуктами сгорания при выстреле».

В отделе № 33 разработали не оржавляющий канал ствола ударный состав. А также техпроцесс капсюлирования гильз ударным составом с применением виброколебаний для его разравнивания на донной части гильзы. Отделом № 45 создана новая морозоустойчивая баллистическая смазка, благодаря которой пули патронов «Олимп-БИ», используемых биатлонистами при отрицательных температурах, имели существенно меньшее рассеивание, чем зарубежных производителей.

Отделом № 88 создана единая универсальная баллистическая смазка «Олимп-1» для патронов «Олимп-БИ» и других, которые используются для стрельбы при положительных и отрицательных температурах.

Но 1990-е и начало 2000-х годов сложились для производства патронов серии «Олимп» неблагоприятно. Финансирование НИР практически прекратилось, упала зарплата сотрудников, многие стали увольняться. В середине нулевых выпуск патронов увеличивается, совершенствование оборудования продолжилось при небольших объемах финансирования за счет собственных средств института.

В 2016 году начат выпуск патрона «Олимп-Экспансия» с увеличенным поражающим действием пули, большой кучностью стрельбы. В 2017-м – доработанного испытательного патрона для проверки прочности узлов запирания гражданского оружия на оружейных заводах, исключив необходимость закупки зарубежных патронов для этих целей. Таким образом, была решена одна из важных задач замещения импорта.

В настоящее время отделом № 38 усовершенствована конструкция патрона и оптимизирована номенклатура его производства, отработаны технологии изготовления с обеспечением стабильности основных технических характеристик. Выработаны технические критерии контроля и отбора групп элементов для селективной сборки по двум основным предназначениям: для пулевой стрельбы на базе патрона «Олимп» винтовочный и для зимнего двоеборья в упражнении «Биатлон» на базе патрона «Олимп-БИ».

В результате появились новые патроны – «Олимп-Рубеж», «Олимп-Охота», «Олимп-Норд» и «Олимп-Зима».

Проблема ветроустойчивости

«Например, у патронов Lapua, Eley снос боковым ветром при скорости 10–12 метров в секунду составляет в среднем 37 миллиметров, – подчеркивает Алексей Багров. – И если даже суперточная партия, «в десяточку» изготовлена, то ошибка наводки у спортсмена получается восемь миллиметров, уже мишень не закроет. В «Олимпе» снос боковым ветром от 15 до 19 миллиметров максимум получается, ошибка наводки в два раза меньше.

Знаете, в чем хитрость? При минусовых температурах меняются давление и плотность воздуха, получается каверна. Когда летит пуля при нормальных температурах – от 18 до 23 градусов, то ее сдувает на площадь пульки. А когда она летит в пузыре при низких температурах, то ее сдувает соответственно на площадь пузыря. Наши биатлонные пули сделаны без уступчика, по сопряжению. Казалось бы, мелочь, но это приводит к уменьшению пузыря в два раза и сдувает такую пульку меньше, улучшаются ее аэродинамические свойства».

Проект с «Калашниковым»

«Мы обеспечиваем через Союз биатлонистов России юниорскую, молодежную сборные, отправляем партии на экспорт в ближнее и дальнее зарубежье… Есть проект с концерном «Калашников» совершенствования комплекса «оружие-патрон»: винтовки БИ-7-4 и патрона «Олимп-БИ», – говорит Валерий Почукаев. – А вот состояние производственной базы требует модернизации. Судите сами. В отделе десять лет назад были 23 человека, потом 17–18, сейчас после оптимизации – семь человек: работники цеха, станочники и наладчики. В 80-е годы производилось максимум по 200 тысяч в год патронов для спорта высоких достижений. Собирались они в маленькие контейнеры – «чижики», на ручных прессиках их доводили до высокой точности, «в ноль». Это была штучная работа. В институте поставили задачу выпускать их больше. Тогда и было разработано уникальное оборудование для их производства. Александр Федченков был среди тех, кто его разрабатывал. Повысили производительность, стали выпускать до 600 тысяч патронов в год. В 2011 году вышли на миллион, а затем и на 1,2 миллиона патронов.

Но необходимо подчеркнуть – это не производственное оборудование! Это, можно сказать, его лабораторный макет. Выпуска больше пяти-шести тысяч патронов в смену оно не выдержит. В противном случае будем терять точность, уйдем в ширпотреб. Ведь у нас как в лаборатории – все очень точно и ювелирно.

Ведущий мировой производитель малокалиберных патронов Lapua Polar в городе Шенебеке выпускает сейчас огромное количество патронов. И вы думаете, все высокоточные? Нет, их хитрость в том, что в технологической цепочке делается отсечка. Не совмещают разные партии. А партии бывают от трех тысяч до 120 тысяч штук, например. То есть делают отсечку, а потом «состреливают». И партии, дающие самую хорошую точность, переводят в элиту, а которые чуть меньше – в массовое потребление.

Мы не завод, мы не можем с ними тягаться в производительности. И не будем. Поэтому делаем только элиту. В массовом производстве это самая верхушечка пирамиды, сливки. А у нас – только суперкласс. Вот только что мы сдали партию патронов для Казахстана. И за нее стыдно не будет, проверена неоднократно, приемосдаточные испытания прошла на отлично. Но…

Посмотрите, из чего состоит технологический процесс изготовления гильз. Вот колпачок, вот первая вытяжка, потом идет длинная вторая вытяжка, потом предварительная обрезка, торцовка, штамповка фланца… Каждый этап включает термохимические операции. Очень трудо- и энергозатратно, но только так позволяет делать патроны наше оборудование.

Все развитые компании давно перешли на другой способ: вставляют латунную ленту в станок, на котором штамп последовательного действия выполняет все вытяжные операции. Только обрезка идет на отдельном высокоточном станке без последующей калибровки по длине гильзы. Таким образом, себестоимость патрона снижается. А у нас нет возможности ее снизить, и цены нельзя поднять».

Выход есть?

«В свете проведения мероприятий по замещению зарубежных спортивных патронов высокого класса АО «ЦНИИТОЧМАШ» была разработана программа обновления парка технологического оборудования производства патронов серии «Олимп», – говорит Валерий Почукаев. – Она предусматривает решение двух важнейших задач: снижение себестоимости производства патрона и повышение точности изготовления его элементов без уменьшения производительности оборудования. Реализация программы позволит перевести производственный процесс на высокоточное современное оборудование, исключив технологическое отставание, сложившееся в последние годы.

Цена проекта – около 30 миллионов рублей, но оно того стоит. Надеюсь, активная позиция предприятия в вопросах поиска источников финансирования выпуска высокоточных спортивных патронов изменит ситуацию».

Виталий Струговец, полковник запаса

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 41 (904) за 26 октября 2021 года