Соединяющий берега и устраняющий преграды

Понтонно-мостовые парковые комплекты ПМП-2005М

Понтонно-переправочные батальоны инженерных войск – подразделения, важность которых, несмотря на полное отсутствие романтического ореола и героической узнаваемости, присущих летчикам, танкистам и десантникам, не оспорит ни один специалист. Именно эти подразделения призваны обеспечивать оперативное преодоление войсковыми группами, частями и соединениями любых водных преград вне зависимости от условий боевой обстановки, погоды, времени года и суток.

Новые средства вооружения для инженерных войск

Перманентное развитие этого вида специальных войск, организационно входящих в структуру Сухопутных войск России и обеспечивающих их боевую и повседневную деятельность, предполагает оснащение универсальными, высокоэффективными и качественно новыми средствами вооружения, созданными на базе унифицированных модулей, блоков и элементов. В настоящее время в рамках государственного оборонного заказа продолжается поставка в строевые части инженерных войск ВС РФ новейших понтонно-мостовых парковых комплектов ПМП-2005М.

Это самая последняя разработка в сфере понтонного мостостроения, призванная стать полноценной заменой стоящих на вооружении понтонных полков ППС-84 и ПП-91 (ПП-91М). В качестве подвижной платформы элементов парка использованы серийно выпускаемые вездеходные шасси автомобиля КамАЗ-63501. По отзывам профильных экспертов, уникальные внедорожные характеристики этой модификации единодушно признаны одними из лучших среди шасси общего назначения, произведенных ПАО «Камский автомобильный завод».

“Силами более чем ста военнослужащих отдельной понтонно-мостовой бригады инженерных войск была наведена переправа через Оку, ширина которой в этом месте составила 250 метров. Примечательно, что для этого им потребовалось менее одного часа”

В комплект понтонно-мостового парка ПМП-2005М входят пятьдесят четыре автомобиля, транспортирующие речные, береговые и моторные звенья, а также буксирно-моторные катера БМК-МО. Функциональное предназначение новейшего понтонно-мостового парка заключается в устройстве и содержании паромных и мостовых переправ через водные преграды, возникающие на пути движения войсковых частей и соединений. Уникальная модульная конструкция ПМП-2005М обеспечивает несколько вариантов организации переправы различной грузоподъемности. Это могут быть два парома грузоподъемностью триста восемьдесят тонн, четыре, берущих по сто девяносто тонн, или восемь паромов грузоподъемностью девяносто тонн.

Паромные и мостовые переправы, создаваемые из элементов, входящих в состав ПМП-2005М, способны обеспечить оперативную и безопасную переброску колесной и гусеничной техники (в том числе и особо тяжелые образцы) через водные преграды даже в экстремальных условиях: сильном ветровом волнении (до 3 баллов), высоких скоростях течения (до 4 м/с), низких температурах воздуха.

В состав ПМП-2005М входят моторные звенья, обладающие объективными преимуществами, обусловленными оригинальностью конструктивного исполнения. Палуба этих звеньев имеет встроенную проезжую часть, а борта – стыковые устройства, что позволяет их успешно применять в качестве элементов парома или моста. Примечательно, что улучшенная конструкция основных узлов ПМП-2005М – прямое следствие глубокой модернизации производственных площадей компании-разработчика – ОАО «Окская судоверфь».

Мощный и маневренный

Важнейшим элементом понтонно-мостового парка ПМП-2005М является БМК-МО – буксирно-моторный катер с носовым расположением моторного отсека и полузаглубленной надстройкой, обеспечивающий необходимый уровень моторизации при высоких показателях скорости течения и ветрового волнения. Кроме того, функциональными возможностями катера предусмотрено выполнение и других задач, входящих в комплекс мероприятий по оборудованию и содержанию понтонных и мостовых переправ на пути передислокации войсковых групп, частей и соединений.

Район действия этих плавсредств ограничен внутренними и прибрежными морскими водными бассейнами, высота волны в которых не превышает 1,2 метра. Максимальное расстояние удаления катера от места убежища составляет порядка шести морских миль (11 километров). Ключевым требованием к конструктивному исполнению буксирно-моторного катера, включенного в состав понтонно-мостового парка, следует считать удобство работы экипажа с палубными механизмами, сочетающееся с возможностью свободного прохода с кормы на нос судна.

Еще одной конструктивной особенностью БМК-МО стало его оснащение двумя принципиально новыми гидравлическими движителями, в основу которых положена винторулевая колонка, обладающая способностью поворачиваться на 360 градусов, обеспечивая тем самым высокий уровень эффективности управления судном. Очевидно, что прекрасная маневренность современного буксирно-моторного катера – это именно тот фактор, который позволяет осуществлять буксирование (отчаливание) паромов без разворота буксира, что существенно экономит время при обустройстве паромных переправ.

Два однорядных дизельных двигателя катера размещены так, что проведение работ по ремонту или техническому обслуживанию не вызывает у экипажа неудобств и затруднений. Мощности силовых агрегатов судна массой 12,2 тонны достаточно для обеспечения скорости полного хода до 12 узлов (22 км/ч). Низкий силуэт БМК-МО делает его малозаметным, а наличие универсального (гибкого и жесткого) счального устройства обеспечивает высокий уровень моторизации понтонно-мостового парка даже при скорости течения три метра в секунду.

Транспортировка буксирно-моторных катеров БМК-МО, входящих в состав понтонно-мостового парка ПМП-2005М, осуществляется на специальных универсальных платформах, установленных на вездеходные шасси КамАЗ-63501. При необходимости использования железнодорожного транспорта катера перевозят вместе с понтонными автомобилями. Кроме того, предусмотрена возможность транспортировки буксирно-моторных катеров по воздуху посредством раздельной погрузки на транспортные самолеты Ан-22, Ан-24, Ил-76 или при помощи вертолета Ми-26 на внешней подвеске.

Штатная численность экипажа БМК-МО – два человека.

Первое знакомство широкой публики с буксирно-моторным катером БМК-МО состоялось три года назад на экспозиции международного военно-технического форума «АРМИЯ-2018». В этом же году приказом министра обороны судно было принято на снабжение Вооруженных сил РФ.

По заявлению предприятия-разработчика, а им стал один из отечественных лидеров в области строительства современных алюминиевых и стальных катеров – АО «Костромской судомеханический завод», в качестве объективных преимуществ БМК-МО (в сравнении с серийными образцами БМК-225 и БМК-460) следует позиционировать:

повышенную маневренность, достигнутую применением полноповоротных винторулевых колонок;

способность менять вектор тяги на 360 градусов, не снижая ее мощности;

увеличение ряда ключевых характеристик;

способность катера двигаться носом, кормой, бортом под любым углом;

оснащение судна универсальным гидро- или электромеханическим счальным устройством;

способность счаленного с понтоном катера двигаться в любом направлении без входа в циркуляцию;

оснащение сцепными устройствами, позволяющими работать с понтонными парками всех типов;

распределение весовой нагрузки, позволяющее существенно снизить воздействие на заднюю ось понтонного автомобиля, минимизируя риск его выхода из строя;

удобство проведения ремонтных и регламентных работ;

использование в производстве 99 процентов отечественных комплектующих.

Испытание полигоном

Новейший понтонно-мостовой парк ПМП-2005М, разработанный ОАО «Окская судоверфь», прошел ряд полигонных испытаний, в ходе которых военнослужащие отработали практические навыки по устройству и содержанию мостовых и понтонных переправ. В одном из таких испытаний силами более чем ста военнослужащих отдельной понтонно-мостовой бригады инженерных войск центрального подчинения была наведена переправа через Оку, ширина которой в этом месте составила порядка 250 метров. Примечательно, что для этого им потребовалось менее одного часа.

По наведенной переправе был организован проход тяжелой техники мотострелковых и инженерных войск с одного берега на другой в условиях, максимально приближенных к боевым.

Еще одним итогом проведенных в окрестностях Мурома (Владимирская область) полигонных испытаний стало тестирование новой модели костюма для понтонеров – комплект ветроводозащитный утепленный. В отличие от аналогов, состоящих сегодня на обеспечении понтонно-переправочных батальонов, новый комплект обладает расширенными функциональными возможностями, повышенной прочностью материала и уменьшенным весом. Используется при оборудовании и содержании паромных и мостовых переправ, защищая понтонеров от неблагоприятных метеорологических условий и позволяя им работать, находясь до линии груди в воде.

Более того, в состав утепленного ветроводозащитного комплекта понтонера включен страховочный бронезащитный жилет «Корсар-МП», обеспечивающий военнослужащему не только способность удерживаться на поверхности воды при помощи специальных элементов с положительной плавучестью, но и эффективную защиту от поражения стрелковым оружием и артиллерийскими (минными) осколками.

Виталий Донской

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 41 (904) за 26 октября 2021 года